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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Бавария
Ганновер-96 - Бавария: обзор матча 20 апреля 2013
Ганновер-96
20.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 6
Завершен
Бавария
84'
А. Хоффманн
16'
Л. Штиндль (АГ)
23'
Ф. Рибери
40'
М. Гомес
62'
М. Гомес
71'
К. Писарро
86'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Бавария
88'
Желтая карточка
Д. Боатенг
86'
ГОЛ! 1:6!
К. Писарро
Пас отдал
А. Роббен
ГОЛ! 1:5!
А. Хоффманн
84'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
М. Диуф
80'
71'
ГОЛ! 0:5!
К. Писарро
Пас отдал
Д. Алаба
Замена
Х. Сакаи
️️️️
С. Черундоло
65'
63'
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Гомес
62'
ГОЛ! 0:4!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Боатенг
46'
Замена
А. Роббен
️️️️
Ф. Рибери
46'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Д. Я Конан
️️️️
С. Пинту
46'
40'
ГОЛ! 0:3!
М. Гомес
Пас отдал
К. Писарро
23'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Рибери
Пас отдал
К. Писарро
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Эмре Джан
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
4-3-1-2
20
Цилер
4
Хоффманн
5
Джуру
19
Шульц
6
Черундоло
24
Пандер
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
92
Диуф
4-2-1-3
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
5
Алаба
5
ван Бюйтен
14
Густаво
44
Тимощук
7
Рибери
13
Мюллер
27
Гомес
14
Писарро
6
Черундоло
2
Сакаи
2
Сакаи
6
Черундоло
18
Пинту
11
Конан
11
Конан
18
Пинту
92
Диуф
25
Абделлауе
25
Абделлауе
92
Диуф
27
Гомес
23
Джан
23
Джан
27
Гомес
7
Рибери
10
Роббен
10
Роббен
7
Рибери
13
Мюллер
10
Шакири
10
Шакири
13
Мюллер
Остались в запасе
Ганновер-96
Бавария
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Ганновер-96 - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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