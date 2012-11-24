Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Ганновер-96
Бавария - Ганновер-96: обзор матча 24 ноября 2012
Бавария
24.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
5 : 0
Завершен
Ганновер-96
3'
Х. Мартинес
24'
Т. Кроос
37'
Ф. Рибери
63'
Данте
67'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ганновер-96
79'
Замена
А. Никчи
️️️️
М. Диуф
Замена
Д. Шакири
️️️️
Т. Мюллер
75'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Б. Швайнштайгер
70'
ГОЛ! 5:0!
М. Гомес
67'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
66'
ГОЛ! 4:0!
Данте
Пас отдал
Т. Кроос
63'
62'
Желтая карточка
К. Шульц
56'
Желтая карточка
Л. Штиндль
46'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
А. Собич
42'
Желтая карточка
А. Собич
41'
Замена
К. Шульц
️️️️
М. Шмидебах
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
39'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Мюллер
37'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кроос
Пас отдал
Ф. Лам
24'
Желтая карточка
М. Манджукич
23'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартинес
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Артур Собич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
28
Бадштубер
5
Алаба
4
Данте
21
Лам
88
Мартинес
7
Рибери
31
Швайнштайгер
8
Кроос
9
Манджукич
13
Мюллер
3-4-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
5
Хагги
5
Эггиманн
9
Хусти
24
Шмидебах
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
92
Диуф
9
Собич
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
10
Шакири
10
Шакири
13
Мюллер
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
24
Шмидебах
19
Шульц
19
Шульц
24
Шмидебах
92
Диуф
30
Никчи
30
Никчи
92
Диуф
9
Собич
25
Абделлауе
25
Абделлауе
9
Собич
Остались в запасе
Бавария
Ганновер-96
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Бавария - Ганновер-96
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
Все
Бавария
Ганновер-96
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
12 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
12 ноября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+