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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
Рубин (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 27 апреля 2013
Рубин (мол)
27.04.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА (мол)
9'
Д. Ефремов
36'
К. Базелюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
88'
Замена
А. Налетов
️️️️
Р. Нетфуллин
85'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
Д. Ефремов
Замена
Н. Злобин
️️️️
Н. Лобанов
84'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
Р. Стёпин
82'
Замена
Ю. Литке
️️️️
Э. Набиуллин
82'
80'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
Е. Иванов
Замена
Н. Бабаджанов
️️️️
В. Галиулин
73'
Замена
М. Бабичев
️️️️
А. Хабибуллин
73'
Замена
Б. Шавлохов
️️️️
А. Сикоев
66'
65'
Желтая карточка
А. Полюткин
64'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
К. Базелюк
Желтая карточка
Н. Лобанов
63'
Желтая карточка
И. Темников
52'
36'
ГОЛ! 0:2!
К. Базелюк
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ефремов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
8
Роман Стёпин
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
65
Борис Шавлохов
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
ЦСКА (мол)
14
Вадим Карпов
ВР
92
Андрей Налетов
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
4-4-2
31
Березин
3
Набиуллин
42
Бойко
30
Хабибуллин
11
Темников
21
Галиулин
26
Пащенко
57
Лобанов
8
Стёпин
70
Сикоев
20
Азмун
4-3-2-1
18
Исупов
15
Караваев
20
Полюткин
33
Адамс
17
Котов
52
Нетфуллин
8
Иванов
7
Засеев
22
Ефремов
10
Хурцидзе
10
Базелюк
30
Хабибуллин
6
Бабичев
6
Бабичев
30
Хабибуллин
21
Галиулин
95
Бабаджанов
95
Бабаджанов
21
Галиулин
70
Сикоев
65
Шавлохов
65
Шавлохов
70
Сикоев
57
Лобанов
44
Злобин
44
Злобин
57
Лобанов
3
Набиуллин
15
Литке
15
Литке
3
Набиуллин
8
Стёпин
30
Рогачевский
30
Рогачевский
8
Стёпин
8
Иванов
11
Дергачев
11
Дергачев
8
Иванов
52
Нетфуллин
92
Налетов
92
Налетов
52
Нетфуллин
10
Базелюк
24
Мартусевич
24
Мартусевич
10
Базелюк
22
Ефремов
13
Георгиевский
13
Георгиевский
22
Ефремов
Остались в запасе
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Остались в запасе
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Автухович
(Челябинск)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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