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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Ростов (мол)
Динамо (мол) - Ростов (мол): обзор матча 29 марта 2013
Динамо (мол)
29.03.2013, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 1
Завершен
Ростов (мол)
24'
А. Ташаев
73'
А. Гатагов (П)
88'
М. Лепский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Ростов (мол)
Желтая карточка
Д. Власов
90'
+2
88'
ГОЛ! 2:1!
М. Лепский
Замена
П. Евсеев
️️️️
Г. Морозов
83'
Замена
В. Левин
️️️️
Р. Зобнин
82'
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Ташаев
77'
Замена
Д. Власов
️️️️
И. Горбунов
76'
74'
Замена
А. Фандеев
️️️️
Д. Маляка
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Гатагов
73'
72'
Желтая карточка
А. Зотов
63'
Замена
А. Степанов
️️️️
М. Гурбанов
Желтая карточка
А. Ташаев
61'
52'
Замена
Н. Митин
️️️️
И. Губанов
46'
Замена
Н. Васильев
️️️️
А. Кулишев
Замена
А. Моргунов
️️️️
Ю. Кириллов
46'
Замена
А. Гатагов
️️️️
А. Каташевский
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Ташаев
Пас отдал
И. Горбунов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Динамо (мол)
67
Александр Юдин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
58
Дмитрий Власов
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
79
Никита Митин
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
30
Александр Степанов
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
4-4-2
39
Фролов
18
Морозов
17
Иванов
8
Колодин
27
Живоглядов
18
Каташевский
42
Кириллов
47
Зобнин
20
Семшов
17
Горбунов
88
Ташаев
3-2-1-2-2
12
Орсаев
44
Смирнов
68
Зотов
66
Губанов
16
Круглов
4
Васильев
15
Маляка
32
Кулишев
19
Байрамян
63
Лепский
70
Гурбанов
88
Ташаев
77
Катрич
77
Катрич
88
Ташаев
17
Горбунов
58
Власов
58
Власов
17
Горбунов
47
Зобнин
88
Левин
88
Левин
47
Зобнин
42
Кириллов
14
Моргунов
14
Моргунов
42
Кириллов
18
Морозов
5
Евсеев
5
Евсеев
18
Морозов
18
Каташевский
9
Гатагов
9
Гатагов
18
Каташевский
66
Губанов
79
Митин
79
Митин
66
Губанов
32
Кулишев
96
Васильев
96
Васильев
32
Кулишев
70
Гурбанов
30
Степанов
30
Степанов
70
Гурбанов
15
Маляка
64
Фандеев
64
Фандеев
15
Маляка
Остались в запасе
Динамо (мол)
Ростов (мол)
67
Александр Юдин
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
67
Александр Юдин
ВР
Остались в запасе
17
Андрей Демченко
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Динамо (мол) - Ростов (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Илья Тришин
(Балашиха)
Стадион:
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