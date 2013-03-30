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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Анжи (мол)
Краснодар (мол) - Анжи (мол): обзор матча 30 марта 2013
Краснодар (мол)
30.03.2013, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
2 : 0
Завершен
Анжи (мол)
39'
В. Альшанский
42'
В. Альшанский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Анжи (мол)
87'
Пенальти не реализован!
Ш. Мирзаев
Желтая карточка
М. Старков
85'
82'
Желтая карточка
А. Тунденков
Замена
А. Агеев
️️️️
К. Морозов
81'
76'
Замена
М. Саидов
️️️️
М. Курбанов
Замена
И. Борисов
️️️️
И. Жигулев
73'
Замена
В. Черов
️️️️
В. Альшанский
68'
57'
Замена
К. Байсонгуров
️️️️
Т. Мусалов
Желтая карточка
И. Жигулев
55'
Замена
Х. Ахриев
️️️️
Н. Огурцов
54'
50'
Желтая карточка
Г. Магомедов
46'
Замена
М. Загиров
️️️️
Р. Наврузов
46'
Замена
М. Мусалов
️️️️
Г. Алданов
Замена
А. Марченко
️️️️
И. Ламбарский
46'
Замена
Р. Нахушев
️️️️
Тейку
46'
Замена
Н. Ревишвили
️️️️
Е. Городов
46'
ГОЛ! 2:0!
В. Альшанский
42'
ГОЛ! 1:0!
В. Альшанский
39'
31'
Желтая карточка
Ш. Мирзаев
Желтая карточка
А. Лузин
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
37
Александр Лузин
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
72
Алексей Майер
ЦП
82
Николай Огурцов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
42
Александр Тунденков
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
65
Радик Наврузов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Краснодар (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
96
Илья Борисов
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
76
Александр Агеев
АП
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
3-2-4-1
1
Городов
37
Лузин
77
Старков
4
Тейку
64
Ланин
5
Морозов
72
Майер
10
Жигулев
19
Ламбарский
82
Огурцов
30
Альшанский
3-5-1-1
26
Джиоев
44
Курбанов
42
Тунденков
44
Удунян
65
Наврузов
24
Расулов
52
Магомедов
34
Алданов
75
Мусалов
66
Сулейманов
92
Мирзаев
5
Морозов
76
Агеев
76
Агеев
5
Морозов
30
Альшанский
2
Черов
2
Черов
30
Альшанский
10
Жигулев
96
Борисов
96
Борисов
10
Жигулев
82
Огурцов
21
Ахриев
21
Ахриев
82
Огурцов
19
Ламбарский
48
Марченко
48
Марченко
19
Ламбарский
1
Городов
77
Ревишвили
77
Ревишвили
1
Городов
4
Тейку
55
Нахушев
55
Нахушев
4
Тейку
44
Курбанов
59
Саидов
59
Саидов
44
Курбанов
65
Наврузов
71
Загиров
71
Загиров
65
Наврузов
75
Мусалов
63
Байсонгуров
63
Байсонгуров
75
Мусалов
34
Алданов
5
Мусалов
5
Мусалов
34
Алданов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Анжи (мол)
Главный тренер
Зоран Тешович
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
Остались в запасе
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Краснодар (мол) - Анжи (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Труд
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