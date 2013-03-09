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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Зенит (мол)
Рубин (мол) - Зенит (мол): обзор матча 09 марта 2013
Рубин (мол)
09.03.2013, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
0 : 3
Завершен
Зенит (мол)
4'
В. Зинков
32'
Д. Богаев
45'
П. Киреенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Зенит (мол)
82'
Замена
Э. Бадалов
️️️️
К. Костин
81'
Замена
А. Закарлюка
️️️️
В. Зинков
80'
Замена
А. Симонян
️️️️
О. Вербицкас
76'
Замена
Д. Ходжаниязов
️️️️
А. Иванов
73'
Замена
Д. Ящук
️️️️
А. Гасилин
Замена
Д. Калаев
️️️️
В. Шпитальный
63'
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
Е. Козлов
63'
46'
Замена
П. Могилевец
️️️️
П. Киреенко
45'
ГОЛ! 0:3!
П. Киреенко
32'
ГОЛ! 0:2!
Д. Богаев
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Зинков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
38
Герман Сергеев
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Зенит (мол)
29
Михаил Мжельский
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
21
Антон Казанский
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
91
Данила Ящук
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
10
Артем Симонян
АП
17
Александр Закарлюка
ЦФ
3-4-3
31
Березин
3
Набиуллин
30
Хабибуллин
42
Бойко
57
Лобанов
32
Савельев
26
Пащенко
30
Рогачевский
7
Козлов
9
Шпитальный
38
Сергеев
3-5-1-1
29
Мжельский
17
Костин
75
Ребенко
78
Чистяков
94
Евсеев
22
Вербицкас
22
Иванов
88
Богаев
5
Зинков
13
Киреенко
19
Гасилин
7
Козлов
56
Арутюнян
56
Арутюнян
7
Козлов
9
Шпитальный
49
Калаев
49
Калаев
9
Шпитальный
22
Вербицкас
10
Симонян
10
Симонян
22
Вербицкас
17
Костин
14
Бадалов
14
Бадалов
17
Костин
19
Гасилин
91
Ящук
91
Ящук
19
Гасилин
22
Иванов
5
Ходжаниязов
5
Ходжаниязов
22
Иванов
13
Киреенко
28
Могилевец
28
Могилевец
13
Киреенко
5
Зинков
17
Закарлюка
17
Закарлюка
5
Зинков
Остались в запасе
Рубин (мол)
Зенит (мол)
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
21
Антон Казанский
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
21
Антон Казанский
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Остались в запасе
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Рубин (мол) - Зенит (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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