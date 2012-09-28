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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Зенит (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 28 сентября 2012
Зенит (мол)
28.09.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
2 : 3
Завершен
Локомотив (мол)
19'
О. Вербицкас
78'
А. Симонян
16'
Д. Чистяков (АГ)
51'
С. Зуйков (П)
67'
П. Хартияди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Желтая карточка
Д. Богаев
90'
+3
85'
Замена
В. Лысцов
️️️️
К. Муллин
Желтая карточка
В. Ефимов
84'
80'
Вторая желтая
Н. Саламатов
Замена
А. Закарлюка
️️️️
С. Ребенко
79'
ГОЛ! 2:3!
А. Симонян
78'
76'
Замена
А. Турик
️️️️
Н. Дубчак
Замена
В. Зинков
️️️️
О. Вербицкас
69'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
П. Хартияди
Замена
П. Киреенко
️️️️
Е. Марков
57'
Замена
А. Симонян
️️️️
П. Могилевец
55'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Зуйков
47'
Желтая карточка
Н. Саламатов
Замена
В. Ефимов
️️️️
Д. Ящук
46'
Замена
А. Каюков
️️️️
И. Денисов
46'
37'
Замена
Г. Бурнаш
️️️️
Т. Мустафин
ГОЛ! 1:1!
О. Вербицкас
19'
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Чистяков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
13
Павел Киреенко
ЛВ
23
Алексей Каюков
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
87
Владимир Смирнов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
2
Евгений Кирисов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
3-1-5-1
88
Рудаков
75
Ребенко
67
Чертищев
78
Чистяков
27
Денисов
88
Богаев
22
Вербицкас
28
Могилевец
22
Иванов
91
Ящук
20
Марков
3-5-1-1
1
Фильцов
23
Зуйков
6
Беляев
26
Мустафин
10
Саламатов
8
Закускин
92
Подберезкин
14
Цвейба
24
Хартияди
7
Дубчак
9
Муллин
27
Денисов
23
Каюков
23
Каюков
27
Денисов
20
Марков
13
Киреенко
13
Киреенко
20
Марков
91
Ящук
98
Ефимов
98
Ефимов
91
Ящук
28
Могилевец
10
Симонян
10
Симонян
28
Могилевец
22
Вербицкас
5
Зинков
5
Зинков
22
Вербицкас
75
Ребенко
17
Закарлюка
17
Закарлюка
75
Ребенко
26
Мустафин
93
Бурнаш
93
Бурнаш
26
Мустафин
9
Муллин
50
Лысцов
50
Лысцов
9
Муллин
7
Дубчак
25
Турик
25
Турик
7
Дубчак
Остались в запасе
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
87
Владимир Смирнов
ЦЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
91
Александр Воробьев
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
1
Павел Дронов
ВР
Остались в запасе
87
Владимир Смирнов
ЦЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
91
Александр Воробьев
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Зенит (мол) - Локомотив (мол)
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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