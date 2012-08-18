Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Ахмат (мол)
Динамо (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 18 августа 2012
Динамо (мол)
18.08.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
54'
П. Соломатин
77'
П. Соломатин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Ахмат (мол)
Замена
В. Торшенцев
️️️️
В. Комисов
89'
Замена
П. Евсеев
️️️️
И. Соловьев
87'
85'
Замена
А. Кадыров
️️️️
С. Мурихин
83'
Замена
А. Солтаев
️️️️
С. Абдурашидов
Замена
А. Ташаев
️️️️
О. Баккал
82'
ГОЛ! 2:0!
П. Соломатин
77'
56'
Замена
С. Абдурашидов
️️️️
И. Давлетукаев
ГОЛ! 1:0!
П. Соломатин
54'
51'
Замена
Ш. Тагиров
️️️️
М. Боршаев
Замена
А. Панюков
️️️️
Д. Отставнов
46'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Д. Живоглядов
46'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
А. Гатагов
46'
Желтая карточка
Н. Сергеев
37'
31'
Желтая карточка
М. Адаев
30'
Замена
Б. Усманов
️️️️
Ш. Ашаханов
21'
Замена
Д. Кадиев
️️️️
С. Барзукаев
6'
Желтая карточка
С. Барзукаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Ахмат (мол)
12
Арби Межиев
ВР
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
94
Салах Барзукаев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Ахмат (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
76
Алихан Солтаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-5-2
54
Генералов
5
Сергеев
17
Иванов
27
Живоглядов
9
Соловьев
17
Комисов
13
Еремеев
17
Баккал
9
Гатагов
26
Отставнов
31
Соломатин
3-5-2
12
Межиев
43
Давлетукаев
36
Адаев
4
Тагилов
50
Ашаханов
61
Боршаев
94
Барзукаев
19
Иванов
33
Мурихин
33
Ахъядов
10
Кадыров
9
Соловьев
5
Евсеев
5
Евсеев
9
Соловьев
17
Комисов
99
Торшенцев
99
Торшенцев
17
Комисов
9
Гатагов
4
Чичерин
4
Чичерин
9
Гатагов
27
Живоглядов
33
Нехайчик
33
Нехайчик
27
Живоглядов
17
Баккал
88
Ташаев
88
Ташаев
17
Баккал
26
Отставнов
11
Панюков
11
Панюков
26
Отставнов
43
Давлетукаев
72
Абдурашидов
72
Абдурашидов
43
Давлетукаев
61
Боршаев
97
Тагиров
97
Тагиров
61
Боршаев
94
Барзукаев
44
Кадиев
44
Кадиев
94
Барзукаев
50
Ашаханов
20
Усманов
20
Усманов
50
Ашаханов
Абдурашидов
76
Солтаев
76
Солтаев
Абдурашидов
33
Мурихин
95
Кадыров
95
Кадыров
33
Мурихин
Остались в запасе
Динамо (мол)
Ахмат (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
91
Магомед Докуев
ВР
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
Остались в запасе
91
Магомед Докуев
ВР
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Динамо (мол) - Ахмат (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
Новости команд
Все
Динамо (мол)
Ахмат (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+