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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Мариуполь
Черноморец - Мариуполь: обзор матча 27 апреля 2013
Черноморец
27.04.2013, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Мариуполь
54'
С. Политыло
79'
Т. Окриашвили (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Мариуполь
87'
Замена
К. Ярошенко
️️️️
Р. Емельянов
Замена
А. Диденко
️️️️
И. Бобко
84'
81'
Желтая карточка
Н. Ищенко
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Окриашвили
76'
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
В. Федотов
72'
Замена
Р. Фомин
️️️️
С. Шевчук
71'
Желтая карточка
Т. Окриашвили
Замена
А. Старгородский
️️️️
П. Ковальчук
62'
Замена
С. Риера
️️️️
Ф. Джа Джедже
60'
Желтая карточка
Л. Матос
59'
ГОЛ! 1:0!
С. Политыло
Пас отдал
Ф. Джа Джедже
54'
38'
Желтая карточка
А. Чижов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
99
Сито Риера
ЛВ
11
Артем Старгородский
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Безотосный
14
Фонтанелло
2
Ковальчук
3
Лео Матос
70
Минейро
77
Кутас
89
Политыло
8
Ковальчук
21
Бобко
9
Джа Джедже
31
Бурдужан
3-3-3-1
12
Худжамов
32
Ищенко
18
Ордец
33
Чижов
2
Полянский
92
Емельянов
91
Бутко
19
Федотов
30
Окриашвили
70
Шевчук
16
Мандзюк
2
Ковальчук
11
Старгородский
11
Старгородский
2
Ковальчук
9
Джа Джедже
99
Риера
99
Риера
9
Джа Джедже
21
Бобко
9
Диденко
9
Диденко
21
Бобко
19
Федотов
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
19
Федотов
92
Емельянов
99
Ярошенко
99
Ярошенко
92
Емельянов
70
Шевчук
19
Фомин
19
Фомин
70
Шевчук
Остались в запасе
Черноморец
Мариуполь
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Остались в запасе
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Черноморец - Мариуполь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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