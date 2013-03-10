Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Металлист
Арсенал - Металлист: обзор матча 10 марта 2013
Арсенал
10.03.2013, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Металлист
7'
Я. Мартынюк
2'
Х. Соса
12'
Жажа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Металлист
88'
Замена
О. Шелаев
️️️️
А. Березовчук
Желтая карточка
И. Бровко
84'
Замена
Ю. Бушман
️️️️
А. Ткачук
83'
80'
Желтая карточка
К. Хавьер
75'
Замена
Эдмар
️️️️
Жажа
Желтая карточка
М. Одибе
65'
63'
Замена
С. Бланко
️️️️
Марлос
Замена
И. Бровко
️️️️
Я. Мартынюк
62'
Желтая карточка
К. Сидоренко
40'
12'
ГОЛ! 1:2!
Жажа
ГОЛ! 1:1!
Я. Мартынюк
Пас отдал
Д. Адийя
7'
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Соса
Пас отдал
Марлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
90
Андрей Богданов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Арсенал
29
Богдан Сарнавский
ВР
18
Николай Вечурко
ЦП
28
Вячеслав Турчанов
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
75
Игорь Бровко
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
4-2-2-2
1
Рева
27
Старенький
8
Сидоренко
20
Одибе
44
Сантос
9
Мартынюк
19
Ткачук
90
Богданов
17
Аржанов
40
Адийя
8
Гоменюк
4-2-2-2
35
Шуст
3
Вильягра
4
Березовчук
18
Гуйе
13
Фининьо
32
Красноперов
7
Соса
10
Марлос
10
Хавьер
70
Жажа
32
Девич
9
Мартынюк
75
Бровко
75
Бровко
9
Мартынюк
19
Ткачук
10
Бушман
10
Бушман
19
Ткачук
4
Березовчук
5
Шелаев
5
Шелаев
4
Березовчук
70
Жажа
8
Эдмар
8
Эдмар
70
Жажа
10
Марлос
29
Бланко
29
Бланко
10
Марлос
Остались в запасе
Арсенал
Металлист
18
Николай Вечурко
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
28
Вячеслав Турчанов
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
11
Виллиан
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Остались в запасе
18
Николай Вечурко
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
28
Вячеслав Турчанов
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
11
Виллиан
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Статистика матча Арсенал - Металлист
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Кузьмин
(Николаев)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Новости команд
Все
Арсенал
Металлист
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг
2018.12.03 22:47
25
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+