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Куинз Парк Рейнджерс - Арсенал
Куинз Парк Рейнджерс - Арсенал: обзор матча 04 мая 2013
Куинз Парк Рейнджерс
04.05.2013, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
1'
Т. Уолкотт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Арсенал
Замена
Фабио
️️️️
А. Траоре
90'
+3
90'
+1
Замена
Т. Вермален
️️️️
Т. Росицки
89'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
С. Касорла
85'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Л. Подольски
Замена
А. Таарабт
️️️️
П. Джи Сун
79'
Желтая карточка
Д. Дженас
78'
Желтая карточка
Ш. Дерри
64'
59'
Желтая карточка
Н. Монреаль
Замена
Ш. Дерри
️️️️
С. Мбиа
46'
1'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
М. Артета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
6
Клинт Хилл
(К)
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛВ
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Фабио
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4-3-1-2
31
Грин
2
Траоре
6
Хилл
5
Онуоха
26
Бен-Хаим
33
Пак Джи Сун
25
Мбиа
16
Дженас
25
Таунсенд
14
Реми
25
Замора
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Санья
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
8
Артета
21
Рэмзи
32
Уолкотт
8
Касорла
10
Росицки
10
Подольски
2
Траоре
2
Фабио
2
Фабио
2
Траоре
25
Мбиа
4
Дерри
4
Дерри
25
Мбиа
33
Пак Джи Сун
49
Таарабт
49
Таарабт
33
Пак Джи Сун
10
Росицки
4
Вермален
4
Вермален
10
Росицки
8
Касорла
10
Уилшир
10
Уилшир
8
Касорла
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Арсенал
28
Брайн Мерфи
ВР
12
Джейми Макки
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
1
Вито Манноне
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
12
Джейми Макки
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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