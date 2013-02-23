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АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 февраля 2013
Куинз Парк Рейнджерс
23.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
23'
Рафаэл
80'
Р. Гиггз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Юнайтед
80'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гиггз
Пас отдал
Нани
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Э. Таунсенд
73'
68'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Э. Янг
62'
Замена
У. Руни
️️️️
Чичарито
Замена
Л. Реми
️️️️
Б. Замора
61'
Замена
Д. Дженас
️️️️
Э. Гранеро
47'
41'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Р. ван Перси
23'
ГОЛ! 0:1!
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
12
Джейми Макки
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-3-2-1
20
Сезар
2
Траоре
6
Хилл
4
Самба
3
Босингва
23
Гранеро
25
Мбиа
49
Таарабт
12
Макки
25
Таунсенд
25
Замора
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
15
Янг
5
Фердинанд
15
Видич
2
Рафаэл
27
Эвра
16
Кэррик
11
Гиггз
17
Нани
14
Чичарито
32
ван Перси
23
Гранеро
16
Дженас
16
Дженас
23
Гранеро
25
Таунсенд
30
Хойлетт
30
Хойлетт
25
Таунсенд
25
Замора
14
Реми
14
Реми
25
Замора
15
Янг
25
Валенсия
25
Валенсия
15
Янг
14
Чичарито
32
Руни
32
Руни
14
Чичарито
32
ван Перси
18
Уэлбек
18
Уэлбек
32
ван Перси
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Юнайтед
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Лофтус Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:40 (прямая)
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