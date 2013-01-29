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АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Сити: обзор матча 29 января 2013
Куинз Парк Рейнджерс
29.01.2013, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Сити
Замена
А. Форлин
️️️️
С. Мбиа
90'
+2
Замена
Б. Замора
️️️️
Л. Реми
90'
+2
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Э. Гранеро
89'
86'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Д. Милнер
84'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
74'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
К. Тевес
64'
Желтая карточка
Г. Бэрри
59'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Насри
Желтая карточка
Э. Гранеро
58'
Желтая карточка
С. Мбиа
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЛП
4
Шон Дерри
ОП
25
Стефан Мбиа
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Хави Гарсия
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
31
Роберт Грин
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
18
Алехандро Форлин
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-4-2-1
20
Сезар
2
Фабио
17
Нельсен
6
Хилл
2
Траоре
4
Дерри
25
Мбиа
5
Онуоха
23
Гранеро
49
Таарабт
14
Реми
4-1-2-1-2
1
Харт
5
Сабалета
6
Хави Гарсия
15
Лескотт
3
Клиши
18
Бэрри
14
Насри
20
Милнер
21
Сильва
32
Тевес
10
Агуэро
23
Гранеро
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
23
Гранеро
25
Мбиа
18
Форлин
18
Форлин
25
Мбиа
14
Реми
25
Замора
25
Замора
14
Реми
32
Тевес
6
Родуэлл
6
Родуэлл
32
Тевес
20
Милнер
7
Синклейр
7
Синклейр
20
Милнер
14
Насри
10
Джеко
10
Джеко
14
Насри
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити
28
Брайн Мерфи
ВР
31
Роберт Грин
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
31
Роберт Грин
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:40 (прямая)
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