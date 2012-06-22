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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Греция
Германия - Греция: обзор матча 22 июня 2012
Германия
22.06.2012, пятница, 22:45
Чемпионат Европы, 1/4 финала
4 : 2
Завершен
Греция
39'
Ф. Лам
61'
С. Хедира
68'
М. Клозе
74'
М. Ройс
55'
Г. Самарас
89'
Д. Салпингидис (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Греция
89'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Д. Салпингидис
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Ройс
80'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Клозе
80'
75'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
ГОЛ! 4:1!
М. Ройс
74'
72'
Замена
Н. Либеропулос
️️️️
Г. Макос
ГОЛ! 3:1!
М. Клозе
Пас отдал
М. Озил
68'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Шюррле
67'
ГОЛ! 2:1!
С. Хедира
Пас отдал
Д. Боатенг
61'
55'
ГОЛ! 1:1!
Г. Самарас
Пас отдал
Д. Салпингидис
46'
Замена
Т. Гекас
️️️️
С. Нинис
46'
Замена
Г. Фотакис
️️️️
Г. Цавеллас
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лам
Пас отдал
М. Озил
39'
14'
Желтая карточка
Г. Самарас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
9
Андре Шюррле
ЛП
7
Бастиан Швайнштайгер
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марко Ройс
АП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЛЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ПЗ
7
Георгиос Самарас
ЛП
6
Григориос Макос
ОП
2
Яннис Маниатис
ОП
21
Константинос Кацуранис
(К)
ЦП
7
Сотирис Нинис
ПП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Тим Визе
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
1
Константинос Халкиас
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
16
Георгиос Фотакис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Никос Либеропулос
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
0
Лам
14
Бадштубер
5
Хуммельс
17
Боатенг
7
Швайнштайгер
9
Шюррле
6
Хедира
10
Озил
11
Ройс
0
Клозе
4-2-3-1
13
Сифакис
15
Торосидис
4
Пападопулос
19
Папастатопулос
3
Цавеллас
6
Макос
2
Маниатис
7
Нинис
21
Кацуранис
7
Самарас
14
Салпингидис
11
Ройс
11
Гетце
11
Гетце
11
Ройс
9
Шюррле
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Шюррле
0
Клозе
23
Гомес
23
Гомес
0
Клозе
3
Цавеллас
16
Фотакис
16
Фотакис
3
Цавеллас
6
Макос
9
Либеропулос
9
Либеропулос
6
Макос
7
Нинис
17
Гекас
17
Гекас
7
Нинис
Остались в запасе
Германия
Греция
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Тим Визе
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Йоахим Лев
12
Александрос Цорвас
ВР
1
Константинос Халкиас
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Тим Визе
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Остались в запасе
12
Александрос Цорвас
ВР
1
Константинос Халкиас
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Германия - Греция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примож Архар
Матей Жунич
Дополнительные помощники:
Славко Винчич
Матей Юг
Резервный судья:
Стефан Ланнуа (Франция)
Стадион:
Гданьск
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:45 (прямая) "Первый канал" 22:40 (прямая)
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