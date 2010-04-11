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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто: обзор матча 11 апреля 2010
Нью-Инглэнд Революшн
11.04.2010, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Торонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Торонто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
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23 апреля
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27 июля
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2025.07.10 07:50
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2024.10.20 08:31
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
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МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
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9 мая
2
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2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
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