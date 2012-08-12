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Расписание матчей
Суперкубок Германии
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 12 августа 2012
Бавария
12.08.2012, воскресенье, 22:00
Суперкубок Германии
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
6'
М. Манджукич
11'
Т. Мюллер
75'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Боруссия Д
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Роббен
85'
Травма
М. Манджукич
84'
Желтая карточка
А. Роббен
82'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Ф. Рибери
80'
75'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ю. Шибер
71'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Х. Бадштубер
️️️️
Э. Джан
70'
Желтая карточка
М. Манджукич
68'
64'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Гросскройц
64'
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Ляйтнер
42'
Желтая карточка
М. Шмельцер
Желтая карточка
Э. Джан
38'
Желтая карточка
Л. Густаво
28'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
11'
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Ф. Рибери
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
23
Эмре Джан
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
41
Мустафа Амини
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
21
Лам
4
Данте
17
Боатенг
14
Густаво
23
Джан
7
Рибери
8
Кроос
10
Роббен
9
Манджукич
13
Мюллер
4-4-1-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
16
Блащиковски
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
6
Гросскройц
18
Ройс
9
Левандовски
23
Джан
28
Бадштубер
28
Бадштубер
23
Джан
7
Рибери
44
Тимощук
44
Тимощук
7
Рибери
10
Роббен
10
Шакири
10
Шакири
10
Роббен
6
Гросскройц
14
Перишич
14
Перишич
6
Гросскройц
78
Ляйтнер
27
Гетце
27
Гетце
78
Ляйтнер
16
Блащиковски
20
Шибер
20
Шибер
16
Блащиковски
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
41
Мустафа Амини
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
41
Мустафа Амини
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Альянц Арена
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