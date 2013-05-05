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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Локомотив
Амкар-Пермь - Локомотив: обзор матча 05 мая 2013
Амкар-Пермь
05.05.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 4
Завершен
Локомотив
25'
Благо
90+2'
З. Сираков
44'
А. Миранчук
52'
Д. Н'Дойе (П)
63'
Д. Торбинский
67'
Р. Янбаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Локомотив
ГОЛ! 2:4!
З. Сираков
90'
+2
82'
Замена
А. Самедов
️️️️
Д. Торбинский
81'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Миранчук
69'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Д. Н'Дойе
67'
ГОЛ! 1:4!
Р. Янбаев
Пас отдал
А. Миранчук
Замена
В. Гришин
️️️️
М. Якубко
66'
Замена
И. Пикущак
️️️️
Н. Бурмистров
65'
63'
ГОЛ! 1:3!
Д. Торбинский
Пас отдал
М. Оздоев
Желтая карточка
А. Семенов
55'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Н'Дойе
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
42'
Желтая карточка
Я. Дюрица
Замена
В. Камеш
️️️️
Г. Пеев
32'
Травма
Г. Пеев
30'
ГОЛ! 1:0!
Благо
Пас отдал
М. Канунников
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
40
Благо
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
(К)
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
6
Дмитрий Торбинский
ПВ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
14
Константин Васильев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
14
Сандро Цвейба
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-1-2
42
Нарубин
13
Семенов
21
Белоруков
79
Черенчиков
14
Сираков
18
Коломейцев
40
Благо
7
Пеев
18
Бурмистров
26
Якубко
99
Канунников
4-1-1-3-1
18
Крешич
55
Янбаев
4
Дюрица
90
Бурлак
29
Денисов
23
Тарасов
21
Оздоев
6
Торбинский
59
Миранчук
11
Майкон
14
Н'Дойе
26
Якубко
28
Гришин
28
Гришин
26
Якубко
7
Пеев
33
Камеш
33
Камеш
7
Пеев
18
Бурмистров
10
Пикущак
10
Пикущак
18
Бурмистров
6
Торбинский
19
Самедов
19
Самедов
6
Торбинский
59
Миранчук
10
Павлюченко
10
Павлюченко
59
Миранчук
14
Н'Дойе
10
Кайседо
10
Кайседо
14
Н'Дойе
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Локомотив
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
22
Мирослав Лобанцев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
14
Сандро Цвейба
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар-Пермь - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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