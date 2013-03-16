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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Динамо
Кубань (ЛФЛ) - Динамо: обзор матча 16 марта 2013
Кубань (ЛФЛ)
16.03.2013, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
28'
И. Бальде
24'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Динамо
90'
+2
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Кокорин
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
И. Бальде
86'
84'
Желтая карточка
А. Епуряну
76'
Замена
П. Соломатин
️️️️
Я. Яншер
Замена
А. Тлисов
️️️️
И. Попов
74'
Замена
Г. Букур
️️️️
М. Пиццелли
67'
66'
Замена
К. Кураньи
️️️️
П. Игнатович
ГОЛ! 1:1!
И. Бальде
Пас отдал
А. Ионов
28'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Я. Яншер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
55
Владислав Кулик
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
9
Маркос Пиццелли
АП
71
Ивелин Попов
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
89
Якоб Яншер
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
29
Павел Игнатович
АП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
31
Леандро
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
4-2-1-2-1
31
Беленов
8
Бугаев
2
Шандао
5
Деальберт
34
Козлов
55
Кулик
77
Каборе
71
Попов
9
Пиццелли
11
Ионов
6
Бальде
3-2-3-1-1
1
Шунин
24
Епуряну
44
Рыков
13
Гранат
4
Чичерин
32
Ломич
10
Джуджак
16
Нобоа
89
Яншер
29
Игнатович
9
Кокорин
9
Пиццелли
11
Букур
11
Букур
9
Пиццелли
71
Попов
8
Тлисов
8
Тлисов
71
Попов
6
Бальде
21
Никулаэ
21
Никулаэ
6
Бальде
9
Кокорин
41
Сапета
41
Сапета
9
Кокорин
89
Яншер
31
Соломатин
31
Соломатин
89
Яншер
29
Игнатович
22
Кураньи
22
Кураньи
29
Игнатович
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Динамо
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
31
Леандро
ПП
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
31
Леандро
ПП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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