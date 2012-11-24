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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 24 ноября 2012
Локомотив
24.11.2012, суббота, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Краснодар
3'
Д. Н'Дойе
20'
Д. Н'Дойе
51'
В. Обинна
9'
Е. Шипицин
48'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Краснодар
Замена
В. Лысцов
️️️️
Ф. Кайседо
90'
+4
Замена
А. Самедов
️️️️
В. Обинна
80'
71'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
В. Игнатьев
66'
Замена
В. Коман
️️️️
Е. Шипицин
Желтая карточка
Я. Тигорев
61'
Желтая карточка
Д. Тарасов
57'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
55'
52'
Желтая карточка
Вандерсон
ГОЛ! 3:2!
В. Обинна
51'
50'
Желтая карточка
А. Мартынович
48'
ГОЛ! 2:2!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
47'
Желтая карточка
С. Кисляк
37'
Замена
А. Мартынович
️️️️
А. Амисулашвили
ГОЛ! 2:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Ф. Кайседо
20'
9'
ГОЛ! 1:1!
Е. Шипицин
Пас отдал
Вандерсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Д. Глушаков
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Виктор Обинна
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Гилерме
3
Циглер
14
Чорлука
90
Бурлак
6
Беляев
28
Тигорев
23
Тарасов
88
Глушаков
11
Обинна
10
Кайседо
14
Н'Дойе
3-3-2-1-1
88
Синицын
20
Игнатьев
25
Амисулашвили
4
Тубич
8
Смольников
15
Кисляк
33
Анджелкович
25
Шипицин
26
Абреу
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
10
Кайседо
50
Лысцов
50
Лысцов
10
Кайседо
11
Обинна
19
Самедов
19
Самедов
11
Обинна
25
Амисулашвили
14
Мартынович
14
Мартынович
25
Амисулашвили
25
Шипицин
78
Коман
78
Коман
25
Шипицин
20
Игнатьев
14
Аппаев
14
Аппаев
20
Игнатьев
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
26
Темур Мустафин
ЦЗ
18
Дарио Крешич
ВР
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
18
Дарио Крешич
ВР
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Локомотив - Краснодар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 16:10 (прямая) "Наш футбол" 16:10 (прямая)
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