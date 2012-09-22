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Динамо - Амкар-Пермь
Динамо - Амкар-Пермь: обзор матча 22 сентября 2012
Динамо
22.09.2012, суббота, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
29'
Я. Яншер
78'
К. Кураньи
83'
А. Кокорин
25'
М. Якубко
90+2'
М. Брезнаник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Амкар-Пермь
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
М. Брезнаник
Пас отдал
П. Игнатович
Замена
Д. Колодин
️️️️
А. Кокорин
87'
Желтая карточка
А. Кокорин
84'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
84'
ГОЛ! 3:1!
А. Кокорин
Пас отдал
З. Мисимович
83'
79'
Желтая карточка
П. Игнатович
ГОЛ! 2:1!
К. Кураньи
Пас отдал
Б. Джуджак
78'
Желтая карточка
З. Мисимович
75'
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Сапета
70'
66'
Замена
Н. Карелис
️️️️
М. Якубко
Замена
И. Семшов
️️️️
А. Ропотан
46'
42'
Желтая карточка
Д. Нийхолт
41'
Замена
М. Брезнаник
️️️️
А. Коломейцев
37'
Вторая желтая
И. Черенчиков
35'
Замена
М. Новакович
️️️️
Н. Мияилович
33'
Травма
Н. Мияилович
ГОЛ! 1:1!
Я. Яншер
Пас отдал
К. Кураньи
29'
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Якубко
14'
Травма
Д. Нийхолт
12'
Желтая карточка
И. Черенчиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
18
Александр Коломейцев
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
32
Марко Блажич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-1-3-2
21
Березовский
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
19
Ропотан
89
Яншер
41
Сапета
10
Джуджак
22
Кураньи
9
Кокорин
4-1-4-1
42
Нарубин
14
Сираков
24
Попов
79
Черенчиков
3
Мияилович
18
Коломейцев
7
Пеев
32
Нийхолт
14
Васильев
29
Игнатович
26
Якубко
9
Кокорин
8
Колодин
8
Колодин
9
Кокорин
19
Ропотан
20
Семшов
20
Семшов
19
Ропотан
41
Сапета
8
Мисимович
8
Мисимович
41
Сапета
18
Коломейцев
32
Брезнаник
32
Брезнаник
18
Коломейцев
3
Мияилович
13
Новакович
13
Новакович
3
Мияилович
26
Якубко
80
Карелис
80
Карелис
26
Якубко
Остались в запасе
Динамо
Амкар-Пермь
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
Главный тренер
Дан Петреску
1
Роман Герус
ВР
32
Марко Блажич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
32
Марко Блажич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Николай Трубачев
Статистика матча Динамо - Амкар-Пермь
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
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