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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Краснодар
Амкар-Пермь - Краснодар: обзор матча 26 августа 2012
Амкар-Пермь
26.08.2012, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар
27'
Н. Бурмистров
37'
А. Рябокобыленко
20'
Ю. Мовсисян
25'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Краснодар
Замена
С. Матяш
️️️️
М. Якубко
90'
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
П. Игнатович
80'
78'
Замена
Д. Анджелкович
️️️️
Р. Нахушев
76'
Замена
С. Кисляк
️️️️
В. Коман
Замена
С. Гаращенков
️️️️
А. Рябокобыленко
68'
64'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
М. Абреу
Желтая карточка
Н. Мияилович
44'
Желтая карточка
Д. Белоруков
42'
Желтая карточка
М. Якубко
40'
ГОЛ! 2:2!
А. Рябокобыленко
37'
ГОЛ! 1:2!
Н. Бурмистров
Пас отдал
И. Черенчиков
27'
25'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Жоаозиньо
20'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
29
Павел Игнатович
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
78
Владимир Коман
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
7
Евгений Тюкалов
АП
1
Сергей Волков
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-2-1-2-1
42
Нарубин
3
Мияилович
79
Черенчиков
21
Белоруков
14
Сираков
5
Рябокобыленко
27
Гаглоев
14
Васильев
18
Бурмистров
29
Игнатович
26
Якубко
3-3-3-1
88
Синицын
20
Игнатьев
25
Амисулашвили
22
Враньеш
8
Смольников
18
Дринчич
55
Нахушев
78
Коман
26
Абреу
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
5
Рябокобыленко
18
Гаращенков
18
Гаращенков
5
Рябокобыленко
29
Игнатович
7
Тюкалов
7
Тюкалов
29
Игнатович
26
Якубко
10
Матяш
10
Матяш
26
Якубко
55
Нахушев
33
Анджелкович
33
Анджелкович
55
Нахушев
78
Коман
15
Кисляк
15
Кисляк
78
Коман
26
Абреу
19
Ламбарский
19
Ламбарский
26
Абреу
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Краснодар
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
32
Марко Блажич
ЛП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
32
Марко Блажич
ЛП
1
Сергей Волков
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
21
Александр Ерохин
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Амкар-Пермь - Краснодар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
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3 : 0
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0 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:45 (прямая)
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