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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 04 августа 2012
Краснодар
04.08.2012, суббота, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Локомотив
47'
Р. Павлюченко (АГ)
56'
Жоаозиньо (П)
80'
Ю. Мовсисян
19'
Ф. Кайседо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Локомотив
Желтая карточка
И. Смольников
84'
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
81'
ГОЛ! 3:1!
Ю. Мовсисян
80'
79'
Замена
Д. Сычев
️️️️
В. Обинна
Желтая карточка
Р. Нахушев
70'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
В. Коман
66'
65'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Ф. Кайседо
62'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Жоаозиньо
56'
55'
Желтая карточка
Т. Бурлак
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Павлюченко
47'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Х. Аппаев
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
78
Владимир Коман
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЛВ
0
Альберто Сапатер
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
3-3-3-1
88
Синицын
8
Смольников
4
Тубич
25
Амисулашвили
55
Нахушев
18
Дринчич
20
Игнатьев
22
Жоаозиньо
26
Абреу
78
Коман
14
Аппаев
4-2-2-2
22
Лобанцев
49
Шишкин
90
Бурлак
14
Чорлука
38
Ещенко
0
Сапатер
88
Глушаков
19
Самедов
11
Обинна
10
Кайседо
10
Павлюченко
78
Коман
19
Ламбарский
19
Ламбарский
78
Коман
14
Аппаев
14
Мовсисян
14
Мовсисян
14
Аппаев
10
Кайседо
10
Григорьев
10
Григорьев
10
Кайседо
11
Обинна
0
Сычев
0
Сычев
11
Обинна
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Александр Фильцов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Краснодар - Локомотив
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
Олег Целовальников (Астрахань)
Алексей Харламов (Тюмень)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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