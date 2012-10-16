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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Куба - Панама
Куба - Панама: обзор матча 16 октября 2012
Куба
16.10.2012, вторник, 23:59
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, группа C, 6 тур
1 : 1
Завершен
Панама
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