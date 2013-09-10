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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Алжир - Мали
Алжир - Мали: обзор матча 10 сентября 2013
Алжир
10.09.2013, вторник, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа H, 6 тур
1 : 0
Завершен
Мали
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Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
Стэйд Мустафа Тчакер
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