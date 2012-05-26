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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швейцария - Германия
Швейцария - Германия: обзор матча 26 мая 2012
Швейцария
26.05.2012, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 3
Завершен
Германия
21'
Э. Дердийок
23'
Э. Дердийок
50'
Э. Дердийок
67'
Ш. Лихтштайнер
76'
А. Мехмеди
45'
М. Хуммельс
64'
А. Шюррле
72'
М. Ройс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Швейцария - Германия
Замена
Й. Джуру
️️️️
Ж. Фернандес
90'
+2
Замена
А. Неф
️️️️
Г. Джака
90'
78'
Замена
С. Бендер
️️️️
Б. Хеведес
78'
Замена
Л. Бендер
️️️️
М. Гетце
78'
Замена
Какау
️️️️
М. Клозе
Замена
В. Штокер
️️️️
Т. Барнетта
78'
ГОЛ! 5:3!
А. Мехмеди
76'
75'
Желтая карточка
М. Хуммельс
72'
ГОЛ! 4:3!
М. Ройс
ГОЛ! 4:2!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
Г. Инлер
67'
Желтая карточка
Г. Инлер
65'
64'
ГОЛ! 3:2!
А. Шюррле
62'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Л. Подольски
ГОЛ! 3:1!
Э. Дердийок
Пас отдал
Т. Барнетта
50'
46'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
С. Хедира
46'
Замена
М. Ройс
️️️️
М. Озил
45'
ГОЛ! 2:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 2:0!
Э. Дердийок
Пас отдал
Т. Барнетта
23'
ГОЛ! 1:0!
Э. Дердийок
Пас отдал
Т. Барнетта
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
7
Транкильо Барнетта
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
16
Желсон Фернандес
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марио Гетце
АП
9
Андре Шюррле
ПВ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
24
Ален Неф
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
17
Адриан Винтер
ЦП
22
Мишель Морганелла
ПП
19
Инносент Эмегара
ЦФ
Германия
12
Тим Визе
ВР
21
Свен Бендер
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Марко Ройс
АП
16
Какау
ЦФ
4-1-3-2
1
Бенальо
3
Циглер
0
Сендерос
5
фон Берген
2
Лихтштайнер
10
Джака
7
Барнетта
8
Инлер
16
Фернандес
19
Дердийок
18
Мехмеди
4-1-3-2
1
тер Стеген
4
Хеведес
5
Хуммельс
0
Мертезакер
3
Шмельцер
6
Хедира
9
Шюррле
11
Гетце
10
Подольски
0
Клозе
10
Озил
10
Джака
24
Неф
24
Неф
10
Джака
16
Фернандес
20
Джуру
20
Джуру
16
Фернандес
7
Барнетта
14
Штокер
14
Штокер
7
Барнетта
10
Подольски
7
Дракслер
7
Дракслер
10
Подольски
4
Хеведес
21
Бендер
21
Бендер
4
Хеведес
11
Гетце
15
Бендер
15
Бендер
11
Гетце
6
Хедира
21
Гюндоган
21
Гюндоган
6
Хедира
10
Озил
11
Ройс
11
Ройс
10
Озил
0
Клозе
16
Какау
16
Какау
0
Клозе
Остались в запасе
Швейцария
Германия
12
Марко Вельфли
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
17
Адриан Винтер
ЦП
22
Мишель Морганелла
ПП
19
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
12
Тим Визе
ВР
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
12
Марко Вельфли
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
6
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
17
Адриан Винтер
ЦП
22
Мишель Морганелла
ПП
19
Инносент Эмегара
ЦФ
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Швейцария - Германия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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