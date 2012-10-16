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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Грузия
Беларусь - Грузия: обзор матча 16 октября 2012
Беларусь
16.10.2012, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
2 : 0
Завершен
Грузия
6'
Р. Брессан
28'
С. Драгун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Грузия
90'
+1
Желтая карточка
Л. Мчедлидзе
90'
+1
Желтая карточка
Г. Григалава
Замена
А. Чухлей
️️️️
В. Родионов
90'
+1
Желтая карточка
А. Глеб
90'
Замена
А. Володько
️️️️
Р. Брессан
85'
Замена
С. Кисляк
️️️️
А. Павлов
82'
75'
Замена
Л. Кения
️️️️
Д. Таргамадзе
Желтая карточка
М. Бордачев
73'
68'
Желтая карточка
Д. Канкава
51'
Желтая карточка
З. Хизанишвили
49'
Замена
Джано
️️️️
Т. Окриашвили
46'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
Д. Девдариани
Желтая карточка
Д. Поляков
45'
+1
Желтая карточка
Я. Тигорев
43'
35'
Желтая карточка
Д. Таргамадзе
ГОЛ! 2:0!
С. Драгун
Пас отдал
Р. Брессан
28'
ГОЛ! 1:0!
Р. Брессан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Ян Тигорев
ОП
2
Станислав Драгун
ЦП
10
Александр Глеб
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
13
Александр Павлов
АП
0
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
0
Давид Таргамадзе
ЛП
20
Давид Девдариани
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
1
Антон Амельченко
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
13
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Павел Пласконный
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
7
Андрей Чухлей
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
Грузия
13
Омар Мигинейшвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Леван Кения
ЦП
0
Александр Гурули
ЦП
10
Джано
АП
0
Ираклий Сирбиладзе
ЦФ
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
0
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Веремко
19
Бордачев
18
Верховцов
21
Филипенко
5
Поляков
17
Тигорев
2
Драгун
10
Глеб
7
Брессан
13
Павлов
0
Родионов
4-5-1
0
Ревишвили
4
Кашия
0
Амисулашвили
6
Хизанишвили
18
Григалава
0
Кобахидзе
15
Окриашвили
6
Даушвили
20
Канкава
0
Таргамадзе
20
Девдариани
0
Родионов
7
Чухлей
7
Чухлей
0
Родионов
13
Павлов
15
Кисляк
15
Кисляк
13
Павлов
7
Брессан
8
Володько
8
Володько
7
Брессан
0
Таргамадзе
0
Кения
0
Кения
0
Таргамадзе
15
Окриашвили
10
Джано
10
Джано
15
Окриашвили
20
Девдариани
0
Мчедлидзе
0
Мчедлидзе
20
Девдариани
Остались в запасе
Беларусь
Грузия
1
Александр Гутор
ВР
1
Антон Амельченко
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
13
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Павел Пласконный
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
20
Илья Алексиевич
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
0
Ираклий Сирбиладзе
ЦФ
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
13
Омар Мигинейшвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
1
Александр Гутор
ВР
1
Антон Амельченко
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
13
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Павел Пласконный
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
20
Илья Алексиевич
ЦП
Остались в запасе
0
Ираклий Сирбиладзе
ЦФ
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
13
Омар Мигинейшвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Беларусь - Грузия
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Информация о матче
Стадион:
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