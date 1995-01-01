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Давид Девдариани
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Как сыграют «Спартак», «Динамо», «Краснодар»? Смотрите матчи РПЛ бесплатно с бонусом в 17000 рублей
17:06
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17:15
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16:50
Видео
Пиняев забил дебютный гол за «Локомотив» – в четвертом матче
16:49
Текст
У «Урала» 15 матчей подряд без поражений. Как Гончаренко взбодрил команду?
16:42
Быстров поздравил «Торпедо» с вылетом из РПЛ
16:41
Президент «Урала» Иванов высказался о посещаемости матча с «Торпедо»
16:33
Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Торпедо»
16:26
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16:12
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16:05
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«Мне неинтересно». Семин – о словах Смородской про совместную работу
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15:52
Генич рассказал, как поведет себя при встрече с Дзюбой
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15:52
РПЛ. «Урал» победил «Торпедо» (1:0) – команда не проигрывает с сентября
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«Спартак» победил «Факел» в пяти последних матчах. Удастся сегодня продлить серию?
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Смолов пропустит матч «Краснодар» – «Динамо» («РБ Спорт»)
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Давид Девдариани
#30 | Полузащитник
Имя
Давид
Фамилия
Девдариани
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
28 октября 1987 (35 лет)
Рост
188
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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