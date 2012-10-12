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    Давид Девдариани - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Девдариани
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 октября 1987 (35 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Грузия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.03.2013 Был в запасе Франция 3:1 Грузия
    16.10.2012 1' -46' Белоруссия 2:0 Грузия
    12.10.2012 59' -90' Финляндия 1:1 Грузия
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