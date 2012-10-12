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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Грузия
Финляндия - Грузия: обзор матча 12 октября 2012
Финляндия
12.10.2012, пятница, 19:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
1 : 1
Завершен
Грузия
63'
К. Хямяляйнен
56'
Г. Кашия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Грузия
Желтая карточка
П. Хетемай
88'
81'
Замена
Л. Кения
️️️️
Д. Таргамадзе
67'
Замена
Джано
️️️️
Т. Окриашвили
ГОЛ! 1:1!
К. Хямяляйнен
Пас отдал
Т. Спарв
63'
Замена
П. Хетемай
️️️️
Т. Пукки
62'
Вторая желтая
А. Еременко
59'
59'
Замена
Д. Девдариани
️️️️
Л. Мчедлидзе
56'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кашия
Пас отдал
Д. Таргамадзе
41'
Желтая карточка
Т. Окриашвили
Желтая карточка
А. Еременко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Ники Мяенпяя
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
7
Роман Еременко
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
6
Алексей Еременко
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
0
Давид Таргамадзе
ЛП
0
Александр Кошкадзе
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
0
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Финляндия
0
Генри Силланпаа
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
17
Рони Порокара
ЛП
13
Микко Сумусало
ЦП
0
Мика Ояла
ЦП
6
Тони Колехмайнен
ЦП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
Грузия
13
Роин Квасхвадзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
20
Давид Девдариани
ЦП
0
Александр Гурули
ЦП
0
Леван Кения
ЦП
10
Джано
АП
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
0
Ираклий Сирбиладзе
ЦФ
4-5-1
1
Мяенпяя
3
Мойсандер
22
Райтала
6
Ояла
18
Уронен
14
Спарв
21
Хямяляйнен
19
Ринг
6
Еременко
7
Еременко
10
Пукки
4-5-1
0
Ревишвили
18
Григалава
6
Хизанишвили
4
Кашия
0
Амисулашвили
0
Кошкадзе
20
Канкава
15
Окриашвили
6
Даушвили
0
Таргамадзе
0
Мчедлидзе
10
Пукки
8
Хетемай
8
Хетемай
10
Пукки
0
Мчедлидзе
20
Девдариани
20
Девдариани
0
Мчедлидзе
0
Таргамадзе
0
Кения
0
Кения
0
Таргамадзе
15
Окриашвили
10
Джано
10
Джано
15
Окриашвили
Остались в запасе
Финляндия
Грузия
13
Микко Сумусало
ЦП
0
Мика Ояла
ЦП
6
Тони Колехмайнен
ЦП
0
Генри Силланпаа
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
17
Рони Порокара
ЛП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
0
Ираклий Сирбиладзе
ЦФ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
13
Роин Квасхвадзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
13
Микко Сумусало
ЦП
0
Мика Ояла
ЦП
6
Тони Колехмайнен
ЦП
0
Генри Силланпаа
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
17
Рони Порокара
ЛП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
Остались в запасе
17
Ника Дзаламидзе
ЦФ
0
Ираклий Сирбиладзе
ЦФ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
13
Роин Квасхвадзе
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Финляндия - Грузия
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Информация о матче
Стадион:
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