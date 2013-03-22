Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Грузия
Франция - Грузия: обзор матча 22 марта 2013
Франция
22.03.2013, пятница, 23:59
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
3 : 1
Завершен
Грузия
45'
О. Жиру
47'
М. Вальбуэна
61'
Ф. Рибери
71'
А. Кобахидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Грузия
84'
Замена
Н. Гелашвили
️️️️
Д. Таргамадзе
79'
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ф. Рибери
78'
73'
Замена
В. Двалишвили
️️️️
М. Вацадзе
71'
ГОЛ! 3:1!
А. Кобахидзе
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Б. Матюиди
67'
Замена
Л. Реми
️️️️
М. Вальбуэна
66'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
М. Вальбуэна
61'
ГОЛ! 2:0!
М. Вальбуэна
Пас отдал
Ф. Рибери
47'
46'
Замена
Л. Кения
️️️️
Джано
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
М. Вальбуэна
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
19
Карим Бензема
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Давид Таргамадзе
ЛП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
10
Джано
АП
0
Мате Вацадзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Род Фанни
ЦЗ
17
Максим Гоналон
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
20
Лоик Реми
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
14
Жереми Менез
ЦФ
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Ираклий Дзария
ЛП
0
Шота Григалашвили
ЛВ
20
Давид Девдариани
ЦП
0
Ираклий Майсурадзе
ЦП
9
Николоз Гелашвили
ЦП
0
Леван Кения
ЦП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
22
Клиши
0
Сахо
4
Варан
2
Жалле
7
Рибери
14
Матюиди
6
Погба
8
Вальбуэна
9
Жиру
19
Бензема
3-2-3-1-1
1
Лория
0
Амисулашвили
4
Кашия
6
Хизанишвили
2
Лобжанидзе
16
Квирквелия
6
Даушвили
0
Кобахидзе
0
Таргамадзе
10
Джано
0
Вацадзе
14
Матюиди
17
Сиссоко
17
Сиссоко
14
Матюиди
8
Вальбуэна
20
Реми
20
Реми
8
Вальбуэна
7
Рибери
14
Менез
14
Менез
7
Рибери
0
Таргамадзе
9
Гелашвили
9
Гелашвили
0
Таргамадзе
10
Джано
0
Кения
0
Кения
10
Джано
0
Вацадзе
14
Двалишвили
14
Двалишвили
0
Вацадзе
Остались в запасе
Франция
Грузия
8
Димитри Пайет
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Род Фанни
ЦЗ
17
Максим Гоналон
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
20
Давид Девдариани
ЦП
0
Ираклий Майсурадзе
ЦП
0
Нукри Ревишвили
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Ираклий Дзария
ЛП
0
Шота Григалашвили
ЛВ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
8
Димитри Пайет
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Микаэль Ландро
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Род Фанни
ЦЗ
17
Максим Гоналон
ОП
6
Йоан Кабай
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
20
Давид Девдариани
ЦП
0
Ираклий Майсурадзе
ЦП
0
Нукри Ревишвили
ВР
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Ираклий Дзария
ЛП
0
Шота Григалашвили
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Франция - Грузия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Стад де Франс
Новости команд
Все
Франция
Грузия
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
16:59
1
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
10:40
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
16:59
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
Вчера, 13:38
1
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
10:40
Экс-капитан сборной Грузии умер в 54 года
22 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Северная Ирландия – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Северная Ирландия – Грузия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+