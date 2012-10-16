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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Черногория
Украина - Черногория: обзор матча 16 октября 2012
Украина
16.10.2012, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
0 : 1
Завершен
Черногория
45'
Д. Дамьянович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Черногория
88'
Желтая карточка
М. Вучинич
88'
Замена
М. Новакович
️️️️
Э. Зверотич
86'
Замена
М. Вучинич
️️️️
С. Йоветич
Замена
С. Назаренко
️️️️
Е. Селезнев
81'
79'
Пенальти не реализован!
С. Йоветич
Желтая карточка
Е. Селин
78'
76'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
О. Гусев
74'
72'
Замена
С. Вукчевич
️️️️
Д. Дамьянович
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Б. Бутко
61'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
М. Девич
53'
45'
+4
Желтая карточка
В. Божович
Желтая карточка
А. Кучер
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Н. Дринчич
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дамьянович
Пас отдал
С. Йоветич
42'
Желтая карточка
Э. Зверотич
16'
Желтая карточка
М. Пекович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
2
Евгений Селин
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
(К)
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Черногория
12
Младен Божович
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
5
Марко Баша
ПЗ
17
Эльсад Зверотич
ЛП
15
Милорад Пекович
ЛП
3
Владимир Волков
ЦП
0
Никола Дринчич
ЦП
10
Стеван Йоветич
(К)
ЦФ
14
Деян Дамьянович
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Украина
23
Александр Бандура
ВР
1
Максим Коваль
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Роман Безус
ЦП
18
Сергей Назаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Роман Зозуля
ЦФ
15
Артем Милевский
ЦФ
Черногория
0
Иван Янюшевич
ВР
1
Вукашин Полекшич
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
0
Лука Пейович
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
0
Филип Касалица
ПП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
4-3-1-2
12
Пятов
2
Селин
5
Кучер
17
Михалик
2
Бутко
4
Тимощук
14
Ротань
9
Гусев
10
Коноплянка
22
Девич
11
Селезнев
4-4-2
12
Божович
5
Баша
15
Савич
20
Джудович
0
Йованович
17
Зверотич
3
Волков
0
Дринчич
15
Пекович
14
Дамьянович
10
Йоветич
11
Селезнев
18
Назаренко
18
Назаренко
11
Селезнев
2
Бутко
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
2
Бутко
22
Девич
8
Зозуля
8
Зозуля
22
Девич
17
Зверотич
13
Новакович
13
Новакович
17
Зверотич
14
Дамьянович
7
Вукчевич
7
Вукчевич
14
Дамьянович
10
Йоветич
9
Вучинич
9
Вучинич
10
Йоветич
Остались в запасе
Украина
Черногория
23
Александр Бандура
ВР
1
Максим Коваль
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Роман Безус
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
15
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
0
Иван Янюшевич
ВР
0
Лука Пейович
ЦЗ
1
Вукашин Полекшич
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
0
Филип Касалица
ПП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Остались в запасе
23
Александр Бандура
ВР
1
Максим Коваль
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
18
Роман Безус
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
15
Артем Милевский
ЦФ
Остались в запасе
0
Иван Янюшевич
ВР
0
Лука Пейович
ЦЗ
1
Вукашин Полекшич
ВР
19
Владимир Божович
ЛЗ
0
Филип Касалица
ПП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Бранко Брнович
Статистика матча Украина - Черногория
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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