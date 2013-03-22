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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Англия
Сан-Марино - Англия: обзор матча 22 марта 2013
Сан-Марино
22.03.2013, пятница, 23:59
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
0 : 8
Завершен
Англия
12'
А. Делла Валле (АГ)
29'
А. Окслэд-Чемберлен
35'
Д. Дефо
39'
Э. Янг
42'
Ф. Лэмпард
54'
У. Руни
70'
Д. Старридж
77'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Англия
Замена
К. Валентини
️️️️
Ф. Боллини
81'
77'
ГОЛ! 0:8!
Д. Дефо
Пас отдал
К. Уокер
Замена
Д. Эзекиель Ринальди
️️️️
А. Сельва
75'
70'
ГОЛ! 0:7!
Д. Старридж
Пас отдал
Э. Янг
Замена
Л. Бускарини
️️️️
Э. Чибелли
67'
66'
Замена
С. Паркер
️️️️
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
М. Червеллини
59'
56'
Замена
Д. Старридж
️️️️
У. Руни
56'
Замена
Л. Осман
️️️️
Т. Клеверли
54'
ГОЛ! 0:6!
У. Руни
Желтая карточка
Д. Симончини
53'
42'
ГОЛ! 0:5!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Л. Бэйнс
39'
ГОЛ! 0:4!
Э. Янг
35'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
У. Руни
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Делла Валле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
6
Давиде Симончини
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
0
Энрико Чибелли
ЦП
0
Фабио Боллини
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
20
Анди Сельва
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Англия
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сан-Марино
22
Карло Валентини
ВР
0
Федерико Валентини
ВР
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
Англия
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Стивен Тэйлор
ЦЗ
5
Стивен Колкер
ЦЗ
17
Скотт Паркер
ЦП
4
Стивен Джеррард
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
0
Леон Осман
ПП
14
Тео Уолкотт
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-2
23
Симончини
6
Симончини
3
Палацци
13
Делла Валле
4
Витаиоли
0
Чибелли
14
Червеллини
8
Гасперони
0
Боллини
7
Витаиоли
20
Сельва
3-2-3-2
1
Харт
18
Янг
6
Смоллинг
5
Лескотт
2
Уокер
3
Бэйнс
8
Лэмпард
11
Окслэд-Чемберлен
19
Клеверли
10
Руни
9
Дефо
0
Чибелли
13
Бускарини
13
Бускарини
0
Чибелли
0
Боллини
22
Валентини
22
Валентини
0
Боллини
20
Сельва
19
Ринальди
19
Ринальди
20
Сельва
8
Лэмпард
17
Паркер
17
Паркер
8
Лэмпард
19
Клеверли
0
Осман
0
Осман
19
Клеверли
10
Руни
15
Старридж
15
Старридж
10
Руни
Остались в запасе
Сан-Марино
Англия
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
0
Федерико Валентини
ВР
8
Маттео Коппини
ЦП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Стивен Тэйлор
ЦЗ
5
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Стивен Джеррард
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
0
Федерико Валентини
ВР
8
Маттео Коппини
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Стивен Тэйлор
ЦЗ
5
Стивен Колкер
ЦЗ
4
Стивен Джеррард
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Сан-Марино - Англия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Ален Бьери
(Берн)
Стадион:
Сан-Марино Стэдиум
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