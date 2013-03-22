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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Украина
Польша - Украина: обзор матча 22 марта 2013
Польша
22.03.2013, пятница, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
1 : 3
Завершен
Украина
18'
Л. Пищек
2'
А. Ярмоленко
7'
О. Гусев
45'
Р. Зозуля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Украина
90'
+4
Желтая карточка
Н. Морозюк
90'
+3
Замена
Н. Морозюк
️️️️
О. Гусев
90'
+2
Замена
Р. Безус
️️️️
Д. Гармаш
87'
Желтая карточка
А. Тимощук
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Р. Маевский
76'
60'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Степаненко
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Д. Лукасик
59'
Замена
Я. Косецки
️️️️
М. Рыбус
46'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Степаненко
45'
ГОЛ! 1:3!
Р. Зозуля
Пас отдал
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Д. Лукасик
44'
33'
Желтая карточка
Д. Гармаш
ГОЛ! 1:2!
Л. Пищек
Пас отдал
Я. Блащиковски
18'
17'
Желтая карточка
Р. Ротань
7'
ГОЛ! 0:2!
О. Гусев
Пас отдал
Р. Зозуля
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Гармаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
12
Артур Боруц
ВР
0
Себастьян Бениш
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
19
Радослав Маевский
ЦП
25
Даниэль Лукасик
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
10
Людовик Обраньяк
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
17
Якуб Косецки
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Украина
23
Александр Горяинов
ВР
2
Богдан Бутко
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
18
Роман Безус
ЦП
18
Сергей Кравченко
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
3-3-3-1
12
Боруц
0
Бениш
21
Василевски
15
Глик
13
Рыбус
10
Крыховяк
20
Пищек
19
Маевский
25
Лукасик
16
Блащиковски
9
Левандовски
4-1-2-2-1
12
Пятов
17
Федецкий
5
Кучер
3
Хачериди
13
Шевчук
6
Степаненко
9
Гусев
14
Ротань
7
Ярмоленко
19
Гармаш
8
Зозуля
13
Рыбус
17
Косецки
17
Косецки
13
Рыбус
25
Лукасик
10
Обраньяк
10
Обраньяк
25
Лукасик
19
Маевский
14
Теодорчик
14
Теодорчик
19
Маевский
6
Степаненко
4
Тимощук
4
Тимощук
6
Степаненко
19
Гармаш
18
Безус
18
Безус
19
Гармаш
9
Гусев
9
Морозюк
9
Морозюк
9
Гусев
Остались в запасе
Польша
Украина
1
Войцех Щесны
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
23
Александр Горяинов
ВР
2
Богдан Бутко
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Сергей Кравченко
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Остались в запасе
1
Войцех Щесны
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Горяинов
ВР
2
Богдан Бутко
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Сергей Кравченко
ЦП
22
Марко Девич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Михаил Фоменко
Статистика матча Польша - Украина
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Национальный стадион
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