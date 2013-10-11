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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Черногория
Англия - Черногория: обзор матча 11 октября 2013
Англия
11.10.2013, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
4 : 1
Завершен
Черногория
49'
У. Руни
62'
Б. Бошкович (АГ)
78'
Э. Таунсенд
90+3'
Д. Старридж (П)
71'
Д. Дамьянович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Черногория
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Старридж
90'
+3
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Джеррард
87'
81'
Замена
Ф. Касалица
️️️️
С. Йоветич
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Э. Таунсенд
80'
ГОЛ! 3:1!
Э. Таунсенд
78'
73'
Замена
С. Вукчевич
️️️️
В. Волков
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дамьянович
Пас отдал
Ф. Бечирай
Замена
М. Кэррик
️️️️
Ф. Лэмпард
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Бошкович
62'
57'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
С. Павичевич
Желтая карточка
К. Уокер
55'
53'
Желтая карточка
В. Волков
50'
Желтая карточка
С. Павичевич
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Стивен Джеррард
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Уэйн Руни
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Черногория
1
Вукашин Полекшич
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
3
Владимир Волков
ЛЗ
2
Иван Кечоевич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
2
Саво Павичевич
ПЗ
11
Бранко Бошкович
ЛП
0
Никола Дринчич
ЦП
14
Деян Дамьянович
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Джон Радди
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
20
Рики Ламберт
ЦФ
Черногория
0
Иван Янюшевич
ВР
12
Срдьн Блажич
ВР
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
0
Милош Кркотич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Симон Вукчевич
ЦП
0
Филип Касалица
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
4-2-1-3
1
Харт
3
Бэйнс
15
Кэхилл
16
Ягиелка
2
Уокер
4
Джеррард
8
Лэмпард
21
Таунсенд
14
Уэлбек
15
Старридж
10
Руни
3-2-2-2
1
Полекшич
2
Кечоевич
15
Савич
17
Зверотич
2
Павичевич
3
Волков
0
Дринчич
11
Бошкович
10
Йоветич
14
Дамьянович
4
Джеррард
4
Милнер
4
Милнер
4
Джеррард
8
Лэмпард
16
Кэррик
16
Кэррик
8
Лэмпард
21
Таунсенд
18
Уилшир
18
Уилшир
21
Таунсенд
3
Волков
7
Вукчевич
7
Вукчевич
3
Волков
10
Йоветич
0
Касалица
0
Касалица
10
Йоветич
2
Павичевич
11
Бечирай
11
Бечирай
2
Павичевич
Остались в запасе
Англия
Черногория
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Джон Радди
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
19
Росс Баркли
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
20
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
0
Милош Кркотич
ЦП
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
0
Иван Янюшевич
ВР
12
Срдьн Блажич
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Джон Радди
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
19
Росс Баркли
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
20
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
0
Милош Кркотич
ЦП
16
Блажо Игуманович
ЦЗ
0
Иван Янюшевич
ВР
12
Срдьн Блажич
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Бранко Брнович
Статистика матча Англия - Черногория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Уэмбли
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