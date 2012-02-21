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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Мольде
Спартак - Мольде: обзор матча 21 февраля 2012
Спартак
21.02.2012, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Мольде
23'
Д. Берг Хестад
42'
Э. Ховланд
53'
Д. Клод Анган
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Мольде
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Зотов
Желтая карточка
Э. МакГиди
Замена
Ари
️️️️
Э. МакГиди
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
Н. Пареха
️️️️
М. Рохо
ГОЛ! 0:3!
Д. Клод Анган
ГОЛ! 0:2!
Э. Ховланд
ГОЛ! 0:1!
Д. Берг Хестад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Мольде
1
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
18
Магне Симонсен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
16
Магне Хосет
ЦП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
20
Дэйви Клод Анган
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
5
Кариока
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Мольде
30
Элиас Вальдерхауг
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
25
Шон Каннингхэм
ЦЗ
21
Андреас Холлинген
ЦП
32
Абду Карим Камара
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
29
Симон Маркенг
ЦФ
33
Винисиус Дантас
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
27
Даниэль Чима Чукву
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
5
Рохо
23
Комбаров
9
Комбаров
14
Билялетдинов
21
Зотов
46
МакГиди
7
Джано
10
Эменике
4-3-1-2
1
Петтерсен
25
Линнес
3
Ховланд
4
Форрен
18
Симонсен
10
Трипич
16
Хосет
6
Хестад
23
Эйкрем
9
Мострем
20
Анган
5
Рохо
2
Пареха
2
Пареха
5
Рохо
21
Зотов
22
Дзюба
22
Дзюба
21
Зотов
46
МакГиди
39
Ари
39
Ари
46
МакГиди
Остались в запасе
Спартак
Мольде
12
Николай Заболотный
ВР
80
Родри
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
5
Кариока
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
30
Элиас Вальдерхауг
ВР
29
Симон Маркенг
ЦФ
33
Винисиус Дантас
ЦФ
21
Андреас Холлинген
ЦП
32
Абду Карим Камара
ЦП
25
Шон Каннингхэм
ЦЗ
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
27
Даниэль Чима Чукву
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
80
Родри
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
5
Кариока
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Остались в запасе
30
Элиас Вальдерхауг
ВР
29
Симон Маркенг
ЦФ
33
Винисиус Дантас
ЦФ
21
Андреас Холлинген
ЦП
32
Абду Карим Камара
ЦП
25
Шон Каннингхэм
ЦЗ
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
27
Даниэль Чима Чукву
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Спартак - Мольде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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