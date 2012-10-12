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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Германия
Ирландия - Германия: обзор матча 12 октября 2012
Ирландия
12.10.2012, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
1 : 6
Завершен
Германия
90+2'
Э. Кеох
32'
М. Ройс
40'
М. Ройс
55'
М. Озил (П)
58'
М. Клозе
61'
Т. Кроос
83'
Т. Кроос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Германия
ГОЛ! 1:6!
Э. Кеох
Пас отдал
Р. Брэди
90'
+2
86'
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Замена
Р. Брэди
️️️️
С. Кокс
84'
83'
ГОЛ! 0:6!
Т. Кроос
Желтая карточка
Ш. Лонг
78'
72'
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Клозе
Замена
Э. Кеох
️️️️
Э. МакГиди
69'
66'
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Ройс
61'
ГОЛ! 0:5!
Т. Кроос
58'
ГОЛ! 0:4!
М. Клозе
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
55'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Озил
Замена
Ш. Лонг
️️️️
К. Фахи
52'
Желтая карточка
Д. О'Ди
47'
46'
Замена
Т. Кроос
️️️️
С. Хедира
40'
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Боатенг
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
М. Шмельцер
30'
Желтая карточка
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
17
Стивен Уорд
ЛЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кейт Фахи
ЦП
8
Кейт Эндрюс
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Саймон Кокс
ПВ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марко Ройс
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
22
Коннор Клиффорд
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
9
Андре Шюррле
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
4-3-2-1
1
Вествуд
17
Уорд
18
О'Ди
4
О'Ши
2
Коулмен
5
Фахи
8
Эндрюс
8
МакКарти
7
МакГиди
20
Кокс
14
Уолтерс
4-1-1-2-2
1
Нойер
17
Боатенг
14
Бадштубер
0
Мертезакер
3
Шмельцер
7
Швайнштайгер
6
Хедира
10
Озил
11
Ройс
0
Клозе
13
Мюллер
20
Кокс
11
Брэди
11
Брэди
20
Кокс
5
Фахи
9
Лонг
9
Лонг
5
Фахи
7
МакГиди
22
Кеох
22
Кеох
7
МакГиди
0
Клозе
9
Шюррле
9
Шюррле
0
Клозе
6
Хедира
8
Кроос
8
Кроос
6
Хедира
11
Ройс
10
Подольски
10
Подольски
11
Ройс
Остались в запасе
Ирландия
Германия
22
Коннор Клиффорд
ЦП
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
6
Гленн Уилэн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Джованни Трапаттони
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
22
Коннор Клиффорд
ЦП
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
6
Гленн Уилэн
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
Остались в запасе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Ирландия - Германия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
0 : 2
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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