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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Сербия
Хорватия - Сербия: обзор матча 22 марта 2013
Хорватия
22.03.2013, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
2 : 0
Завершен
Сербия
23'
М. Манджукич
37'
И. Олич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Сербия
90'
+1
Желтая карточка
Р. Петрович
85'
Желтая карточка
Н. Суботич
Замена
О. Вукоевич
️️️️
И. Олич
83'
Замена
Д. Ловрен
️️️️
И. Стринич
82'
75'
Замена
Р. Петрович
️️️️
А. Игньевски
Замена
Д. Вида
️️️️
Н. Кранчар
63'
57'
Замена
Д. Тадич
️️️️
А. Стеванович
ГОЛ! 2:0!
И. Олич
Пас отдал
Д. Срна
37'
36'
Желтая карточка
А. Коларов
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
И. Олич
23'
9'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Щепович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
7
Иван Ракитич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Сербия
23
Зелько Бркич
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Александар Игньевски
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
0
Иван Радованович
ОП
21
Филип Джуричич
АП
0
Ален Стеванович
ПП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
9
Младен Петрич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Радосав Петрович
ОП
15
Любомир Фейса
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
22
Здравко Кузманович
ЦП
0
Никола Джурдич
ЦФ
9
Филип Джорджевич
ЦФ
4-4-2
1
Плетикоса
3
Стринич
5
Чорлука
3
Шимунич
11
Срна
7
Ракитич
10
Модрич
19
Кранчар
8
Ковачич
17
Манджукич
18
Олич
3-3-1-2-1
23
Бркич
6
Иванович
19
Игньевски
0
Суботич
5
Настасич
0
Радованович
4
Коларов
0
Стеванович
7
Тошич
21
Джуричич
0
Щепович
3
Стринич
6
Ловрен
6
Ловрен
3
Стринич
19
Кранчар
21
Вида
21
Вида
19
Кранчар
18
Олич
8
Вукоевич
8
Вукоевич
18
Олич
19
Игньевски
4
Петрович
4
Петрович
19
Игньевски
0
Стеванович
10
Тадич
10
Тадич
0
Стеванович
0
Щепович
9
Джорджевич
9
Джорджевич
0
Щепович
Остались в запасе
Хорватия
Сербия
23
Даниэль Субашич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
9
Младен Петрич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
22
Здравко Кузманович
ЦП
0
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
23
Даниэль Субашич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
9
Младен Петрич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
22
Здравко Кузманович
ЦП
0
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Хорватия - Сербия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Максимир
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