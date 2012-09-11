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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Хорватия
Бельгия - Хорватия: обзор матча 11 сентября 2012
Бельгия
11.09.2012, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
1 : 1
Завершен
Хорватия
45+1'
Г. Жилле
6'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Хорватия
88'
Замена
Н. Калинич
️️️️
М. Манджукич
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Мертенс
81'
78'
Замена
А. Вукушич
️️️️
Й. Радошевич
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
М. Дембеле
72'
Желтая карточка
Г. Жилле
67'
Замена
М. Феллайни
️️️️
С. Дефур
67'
Желтая карточка
М. Дембеле
65'
59'
Замена
И. Олич
️️️️
Н. Елавич
48'
Желтая карточка
Г. Шильденфельд
ГОЛ! 1:1!
Г. Жилле
45'
+1
10'
Желтая карточка
Д. Срна
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
30
Гийом Жилле
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
0
Йосип Радошевич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
8
Маруан Феллайни
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Игор Де Камарго
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
Хорватия
12
Иван Келава
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Мануэл Памич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
15
Иво Иличевич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
0
Анте Вукушич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
3-4-1-2
1
Куртуа
3
Вермален
5
Вертонген
4
Компани
30
Жилле
16
Дефур
19
Дембеле
6
Витсель
10
Азар
14
Мертенс
20
Бентеке
3-2-2-1-2
1
Плетикоса
3
Шимунич
13
Шильденфельд
21
Вида
11
Срна
3
Стринич
10
Модрич
0
Радошевич
14
Перишич
0
Елавич
17
Манджукич
16
Дефур
8
Феллайни
8
Феллайни
16
Дефур
19
Дембеле
7
Де Брюйне
7
Де Брюйне
19
Дембеле
14
Мертенс
11
Миральяс
11
Миральяс
14
Мертенс
0
Елавич
18
Олич
18
Олич
0
Елавич
0
Радошевич
0
Вукушич
0
Вукушич
0
Радошевич
17
Манджукич
16
Калинич
16
Калинич
17
Манджукич
Остались в запасе
Бельгия
Хорватия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
14
Игор Де Камарго
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
12
Иван Келава
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Мануэл Памич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
15
Иво Иличевич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Остались в запасе
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
14
Игор Де Камарго
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
12
Иван Келава
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
0
Мануэл Памич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
15
Иво Иличевич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Главный тренер
Игор Штимац
Статистика матча Бельгия - Хорватия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
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