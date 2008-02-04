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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Ангола
Египет - Ангола: обзор матча 04 февраля 2008
Египет
04.02.2008, понедельник, 20:00
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Ангола
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Египет - Ангола
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Баба Яра Стэдиум
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