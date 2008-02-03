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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Гвинея
Кот-д'Ивуар - Гвинея: обзор матча 03 февраля 2008
Кот-д'Ивуар
03.02.2008, воскресенье, 23:30
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
5 : 0
Завершен
Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Гвинея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
Стадион:
Секонди-Такоради Стэдиум
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