Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Ботсвана - Мали
Ботсвана - Мали: обзор матча 01 февраля 2012
Ботсвана
01.02.2012, среда, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 3 тур
1 : 2
Завершен
Мали
51'
М. Нгеле
57'
Г. Дембеле
74'
С. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботсвана - Мали
Замена
Д. Селолване
️️️️
М. Нгеле
Замена
О. Тшекисо
️️️️
М. Рамохибиду
Замена
М. Ятабаре
️️️️
А. Траоре
Замена
Ф. Монгала
️️️️
М. Тума
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Г. Дембеле
ГОЛ! 1:2!
С. Кейта
Желтая карточка
Т. Молтабанкве
Желтая карточка
С. Соу
Замена
У. Кулибали
️️️️
Д. Диаките
ГОЛ! 1:1!
Г. Дембеле
ГОЛ! 1:0!
М. Нгеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботсвана
16
Модири Марумо
ВР
3
Мосиманеджэйп Рамохибиду
ЦЗ
22
Тшепо Молтабанкве
ЦЗ
5
Момпати Тума
ЦЗ
2
Ндиапо Летшолатебе
ЦЗ
4
Муса Охилве
ЦЗ
18
Могоги Габонамонг
ЦП
13
Бойтумело Мафоко
ЦП
21
Лемпонье Тширелетсо
ЦП
19
Могаколоди Нгеле
ЦП
10
Моэмеди Моатлапинг
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
Мали
1
Умар Сиссоко
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
2
Осман Берте
ЛЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
12
Сейду Кейта
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
15
Бакайе Траоре
ЦП
21
Абду Траоре
ЦП
15
Дрисса Диаките
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Ботсвана
1
Ноах Мапоса
ВР
20
Кабело Дамбе
ВР
15
Монаметси Келебале
ЦЗ
0
Абеднико Пауэлл
ЦП
8
Феньо Монгала
ЦП
23
Отхуситсе Пилане
ЦП
6
Офентсе Нато
ЦП
12
Патрик Мотсепе
ЦП
7
Понтшо Молои
ЦП
11
Дипси Селолване
ЦФ
14
Оналетата Тшекисо
ЦФ
Мали
22
Альмами Согоба
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
19
Сиди Коне
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
8
Сулейман Кейта
ЦП
20
Самба Диаките
ЦП
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
9
Шейк Диабате
ЦФ
3-2-4-1
16
Марумо
5
Тума
2
Летшолатебе
4
Охилве
22
Молтабанкве
3
Рамохибиду
18
Габонамонг
21
Тширелетсо
19
Нгеле
13
Мафоко
10
Моатлапинг
3-5-2
1
Сиссоко
3
Тамбура
5
Канте
2
Берте
12
Кейта
15
Траоре
21
Траоре
15
Диаките
18
Соу
20
Майга
11
Дембеле
5
Тума
8
Монгала
8
Монгала
5
Тума
19
Нгеле
11
Селолване
11
Селолване
19
Нгеле
3
Рамохибиду
14
Тшекисо
14
Тшекисо
3
Рамохибиду
15
Диаките
23
Кулибали
23
Кулибали
15
Диаките
21
Траоре
7
Ятабаре
7
Ятабаре
21
Траоре
11
Дембеле
9
Диабате
9
Диабате
11
Дембеле
Остались в запасе
Ботсвана
Мали
0
Абеднико Пауэлл
ЦП
23
Отхуситсе Пилане
ЦП
6
Офентсе Нато
ЦП
15
Монаметси Келебале
ЦЗ
12
Патрик Мотсепе
ЦП
1
Ноах Мапоса
ВР
7
Понтшо Молои
ЦП
20
Кабело Дамбе
ВР
Главный тренер
Стэнли Чосане
8
Сулейман Кейта
ЦП
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
22
Альмами Согоба
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
19
Сиди Коне
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
20
Самба Диаките
ЦП
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
0
Абеднико Пауэлл
ЦП
23
Отхуситсе Пилане
ЦП
6
Офентсе Нато
ЦП
15
Монаметси Келебале
ЦЗ
12
Патрик Мотсепе
ЦП
1
Ноах Мапоса
ВР
7
Понтшо Молои
ЦП
20
Кабело Дамбе
ВР
Остались в запасе
8
Сулейман Кейта
ЦП
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
22
Альмами Согоба
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
19
Сиди Коне
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
20
Самба Диаките
ЦП
Главный тренер
Стэнли Чосане
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Ботсвана - Мали
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
Стад д'Ангондже
Новости команд
Все
Ботсвана
Мали
Африканская сборная хочет еще раз сыграть с Россией
12 мая
Игроков сборной России предложили разогнать
14 апреля
14
Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно
10 апреля
5
Тренер Мали определил лучшего нападающего в истории России
3 апреля
Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников
3 апреля
2
Ботсвана – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.90
27 марта
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
2024.11.20 12:43
Африканская сборная хочет еще раз сыграть с Россией
12 мая
Игроков сборной России предложили разогнать
14 апреля
14
Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно
10 апреля
5
Тренер Мали определил лучшего нападающего в истории России
3 апреля
Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников
3 апреля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+