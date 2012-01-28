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Расписание матчей
Кубок Африки
Ботсвана - Гвинея
Ботсвана - Гвинея: обзор матча 28 января 2012
Ботсвана
28.01.2012, суббота, 20:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 2 тур
1 : 6
Завершен
Гвинея
23'
Д. Селолване (П)
15'
С. Диалло
27'
С. Диалло
42'
И. Камара
45+3'
И. Траоре
84'
М. Ба
86'
Н. Сума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботсвана - Гвинея
ГОЛ! 1:6!
Н. Сума
ГОЛ! 1:5!
М. Ба
Замена
Н. Сума
️️️️
С. Диалло
Замена
М. Нгеле
️️️️
Ф. Монгала
Замена
Л. Бангура
️️️️
И. Траоре
Замена
И. Конте
️️️️
П. Феиндуно
Желтая карточка
М. Охилве
Замена
Б. Мафоко
️️️️
П. Молои
+3
ГОЛ! 1:4!
И. Траоре
Красная карточка
П. Мотсепе
+2
ГОЛ! 1:3!
И. Камара
Замена
П. Мотсепе
️️️️
О. Нато
Желтая карточка
Т. Молтабанкве
ГОЛ! 1:2!
С. Диалло
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Селолване
Желтая карточка
К. Заятте
Желтая карточка
Н. Яттара
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботсвана
16
Модири Марумо
ВР
5
Момпати Тума
ЦЗ
2
Ндиапо Летшолатебе
ЦЗ
4
Муса Охилве
ЦЗ
22
Тшепо Молтабанкве
ЦЗ
18
Могоги Габонамонг
ЦП
8
Феньо Монгала
ЦП
7
Понтшо Молои
ЦП
6
Офентсе Нато
ЦП
9
Джером Раматлаквана
ЦФ
11
Дипси Селолване
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
Гвинея
1
Наби-Мусса Яттара
ВР
5
Дианбобо Бальде
ЦЗ
18
Ибрахима Диалло
ЦЗ
17
Тьерно Ба
ЦЗ
6
Камил Заятте
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
0
Мамаду Ба
ЦП
8
Ибрахима Траоре
ПВ
2
Паскаль Феиндуно
ЦФ
9
Садио Диалло
ЦФ
10
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Ботсвана
20
Кабело Дамбе
ВР
1
Ноах Мапоса
ВР
3
Мосиманеджэйп Рамохибиду
ЦЗ
15
Монаметси Келебале
ЦЗ
21
Лемпонье Тширелетсо
ЦП
13
Бойтумело Мафоко
ЦП
23
Отхуситсе Пилане
ЦП
0
Абеднико Пауэлл
ЦП
19
Могаколоди Нгеле
ЦП
12
Патрик Мотсепе
ЦП
14
Оналетата Тшекисо
ЦФ
10
Моэмеди Моатлапинг
ЦФ
Гвинея
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
22
Абубакар Камара
ВР
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
15
Умар Калабане
ЦЗ
5
Морлайе Сиссе
ЦЗ
3
Ибрахима Бангура
ЦЗ
14
Наби Сума
ЦП
4
Хабиб Бальде
ЦП
11
Ибрахима Яттара
ЦФ
21
Усман Барри
ЦФ
4
Ибрахима Конте
ЦФ
19
Ласс Бангура
ЦФ
4-4-2
16
Марумо
5
Тума
4
Охилве
22
Молтабанкве
2
Летшолатебе
18
Габонамонг
7
Молои
6
Нато
8
Монгала
11
Селолване
9
Раматлаквана
4-2-1-3
1
Яттара
18
Диалло
17
Ба
6
Заятте
5
Бальде
0
Ба
0
Камара
8
Траоре
10
Бангура
9
Диалло
2
Феиндуно
7
Молои
13
Мафоко
13
Мафоко
7
Молои
8
Монгала
19
Нгеле
19
Нгеле
8
Монгала
6
Нато
12
Мотсепе
12
Мотсепе
6
Нато
9
Диалло
14
Сума
14
Сума
9
Диалло
2
Феиндуно
4
Конте
4
Конте
2
Феиндуно
8
Траоре
19
Бангура
19
Бангура
8
Траоре
Остались в запасе
Ботсвана
Гвинея
3
Мосиманеджэйп Рамохибиду
ЦЗ
21
Лемпонье Тширелетсо
ЦП
15
Монаметси Келебале
ЦЗ
23
Отхуситсе Пилане
ЦП
20
Кабело Дамбе
ВР
0
Абеднико Пауэлл
ЦП
14
Оналетата Тшекисо
ЦФ
1
Ноах Мапоса
ВР
10
Моэмеди Моатлапинг
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
4
Хабиб Бальде
ЦП
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
11
Ибрахима Яттара
ЦФ
15
Умар Калабане
ЦЗ
5
Морлайе Сиссе
ЦЗ
3
Ибрахима Бангура
ЦЗ
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
21
Усман Барри
ЦФ
22
Абубакар Камара
ВР
Главный тренер
Мишель Дюссье
Остались в запасе
3
Мосиманеджэйп Рамохибиду
ЦЗ
21
Лемпонье Тширелетсо
ЦП
15
Монаметси Келебале
ЦЗ
23
Отхуситсе Пилане
ЦП
20
Кабело Дамбе
ВР
0
Абеднико Пауэлл
ЦП
14
Оналетата Тшекисо
ЦФ
1
Ноах Мапоса
ВР
10
Моэмеди Моатлапинг
ЦФ
Остались в запасе
4
Хабиб Бальде
ЦП
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
11
Ибрахима Яттара
ЦФ
15
Умар Калабане
ЦЗ
5
Морлайе Сиссе
ЦЗ
3
Ибрахима Бангура
ЦЗ
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
21
Усман Барри
ЦФ
22
Абубакар Камара
ВР
Главный тренер
Стэнли Чосане
Главный тренер
Мишель Дюссье
Статистика матча Ботсвана - Гвинея
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
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