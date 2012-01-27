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Расписание матчей
Кубок Африки
Габон - Марокко
Габон - Марокко: обзор матча 27 января 2012
Габон
27.01.2012, пятница, 23:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 2 тур
3 : 2
Завершен
Марокко
77'
П. Обамеянг
79'
Д. Кузен
90+5'
Б. Зита
24'
Х. Харджа
90+1'
Х. Харджа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габон - Марокко
Замена
Л. Палун
️️️️
А. Бийого Поко
+5
ГОЛ! 3:2!
Б. Зита
+5
+4
Желтая карточка
М. Бенатиа
+1
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Харджа
Замена
Б. Зита
️️️️
Э. Мулунгуи
ГОЛ! 2:1!
Д. Кузен
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Замена
Д. Кузен
️️️️
С. Н'Гуэма
Желтая карточка
А. Армаш
ГОЛ! 0:1!
Х. Харджа
Желтая карточка
А. Бийого Поко
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
1
Дидье Овоно
ВР
3
Эдмонд Муэле
ЦЗ
22
Чарли Муссоно
ЦЗ
4
Реми Эбанега
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
18
Седрик Мубамба
ЛВ
7
Стефан Н'Гуэма
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
11
Леви Мадинда
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Марокко
1
Надир Ламьягри
ВР
3
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
2
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
6
Адиль Армаш
ЦП
10
Юнес Бельханда
ЦП
20
Юссуф Хаджи
ЦФ
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Габон
16
Янн Бидонга
ВР
23
Ив Битсеки
ВР
15
Анри Ндонг
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
17
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
2
Георгес Амбуруэт
ЦЗ
19
Роджер Мундунга
ПЗ
0
Седрик Буссугу
ЦП
13
Бруно Зита
ЦП
0
Рогю Мейе
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
10
Даниэль Кузен
ЦФ
Марокко
22
Иссам Бадда
ВР
12
Мохамед Амзиф
ВР
18
Мустафа Мрани
ЦЗ
15
Абдельфаттах Букрисс
ЦЗ
16
Джамаль Алиуи
ЦЗ
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
11
Уссама Ассаиди
ЛВ
7
Адель Таарабт
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
14
Мубарак Буссуфа
ЦП
16
Нордин Амрабат
ЦФ
17
Маруан Шамах
ЦФ
4-3-1-2
1
Овоно
3
Муэле
4
Эбанега
5
Экюэль-Манга
22
Муссоно
7
Н'Гуэма
17
Бийого Поко
11
Мадинда
18
Мубамба
9
Обамеянг
11
Мулунгуи
4-4-2
1
Ламьягри
2
Кретьен Бассер
5
Бенатиа
4
Кантари
3
Эль Каддури
23
Карсела-Гонсалес
6
Армаш
10
Бельханда
13
Харджа
9
Эль-Араби
20
Хаджи
17
Бийого Поко
8
Палун
8
Палун
17
Бийого Поко
11
Мулунгуи
13
Зита
13
Зита
11
Мулунгуи
7
Н'Гуэма
10
Кузен
10
Кузен
7
Н'Гуэма
Остались в запасе
Габон
Марокко
15
Анри Ндонг
ЦЗ
16
Янн Бидонга
ВР
23
Ив Битсеки
ВР
0
Седрик Буссугу
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
17
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
2
Георгес Амбуруэт
ЦЗ
19
Роджер Мундунга
ПЗ
0
Рогю Мейе
ЦП
18
Мустафа Мрани
ЦЗ
15
Абдельфаттах Букрисс
ЦЗ
16
Джамаль Алиуи
ЦЗ
22
Иссам Бадда
ВР
12
Мохамед Амзиф
ВР
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
7
Адель Таарабт
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
14
Мубарак Буссуфа
ЦП
11
Уссама Ассаиди
ЛВ
16
Нордин Амрабат
ЦФ
17
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
15
Анри Ндонг
ЦЗ
16
Янн Бидонга
ВР
23
Ив Битсеки
ВР
0
Седрик Буссугу
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
17
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
2
Георгес Амбуруэт
ЦЗ
19
Роджер Мундунга
ПЗ
0
Рогю Мейе
ЦП
Остались в запасе
18
Мустафа Мрани
ЦЗ
15
Абдельфаттах Букрисс
ЦЗ
16
Джамаль Алиуи
ЦЗ
22
Иссам Бадда
ВР
12
Мохамед Амзиф
ВР
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
7
Адель Таарабт
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
14
Мубарак Буссуфа
ЦП
11
Уссама Ассаиди
ЛВ
16
Нордин Амрабат
ЦФ
17
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Габон - Марокко
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Стадион:
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