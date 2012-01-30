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Расписание матчей
Кубок Африки
Судан - Буркина-Фасо
Судан - Буркина-Фасо: обзор матча 30 января 2012
Судан
30.01.2012, понедельник, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Буркина-Фасо
33'
М. Эль Тахир
80'
М. Эль Тахир
90+5'
М. Бели Дагано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Судан - Буркина-Фасо
Замена
А. Камаль
️️️️
М. Тахир
+5
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Бели Дагано
Замена
Р. Алагаб
️️️️
Х. Ахмед Хамуда
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Эль Тахир
Замена
В. Балима
️️️️
Д. Коне
Желтая карточка
С. Масави
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Талл
Замена
И. Удраого
️️️️
П. Накулма
Желтая карточка
С. Панандетигуири
ГОЛ! 1:0!
М. Эль Тахир
Замена
М. Омер
️️️️
Н. Абдалла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Судан
21
Акрам Салим
ВР
9
Саиф Масави
ЦЗ
4
Наймаддин Абдалла
ЦЗ
3
Мовайя Башир
ЦЗ
15
Халефа Ахмед Хамуда
ЦП
23
Низар Хамид
ЦП
19
Мохамед Ахмед Биша
ЦП
8
Хайтхам Мустафа
ЦП
5
Алаа Элдин Юсиф
ЦП
17
Мудатхир Эль Тахир
ЦФ
10
Муханнад Тахир
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Абдалла
Буркина-Фасо
1
Дауда Диаките
ВР
4
Мамаду Талл
ЛЗ
2
Ибрахима Гнану
ЦЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
18
Шарль Каборе
ОП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
12
Сайду Панандетигуири
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
22
Нарцисс Ямеого
ПП
7
Прейсе Накулма
ЦФ
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Судан
16
Эльмуэз Махгуб
ВР
20
Мохаммед Мусси
ЦП
12
Бадер Галаг
ЦП
11
Файсал Агаб
ЦП
13
Амиер Камаль
ЦП
6
Мосааб Омер
ЦП
2
Мохаммед Шейх Элдин
ЦФ
7
Рамадан Алагаб
ЦФ
22
Абдулрахман Ишаг
ЦФ
Буркина-Фасо
3
Адама Савадого
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
8
Махамуду Кере
ПЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
7
Флорен Руамба
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
20
Иссиака Удраого
ЦФ
20
Вилфрид Сану
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
3-5-2
21
Салим
9
Масави
4
Абдалла
3
Башир
23
Хамид
19
Биша
8
Мустафа
5
Юсиф
15
Хамуда
10
Тахир
17
Эль Тахир
3-1-4-2
1
Диаките
5
Коффи
2
Гнану
4
Талл
18
Каборе
22
Ямеого
12
Панандетигуири
6
Коне
11
Питройпа
9
Дагано
7
Накулма
15
Хамуда
7
Алагаб
7
Алагаб
15
Хамуда
10
Тахир
13
Камаль
13
Камаль
10
Тахир
4
Абдалла
6
Омер
6
Омер
4
Абдалла
7
Накулма
20
Удраого
20
Удраого
7
Накулма
6
Коне
14
Балима
14
Балима
6
Коне
4
Талл
10
Траоре
10
Траоре
4
Талл
Остались в запасе
Судан
Буркина-Фасо
20
Мохаммед Мусси
ЦП
2
Мохаммед Шейх Элдин
ЦФ
12
Бадер Галаг
ЦП
11
Файсал Агаб
ЦП
22
Абдулрахман Ишаг
ЦФ
16
Эльмуэз Махгуб
ВР
Главный тренер
Мохамед Абдалла
20
Вилфрид Сану
ЦФ
3
Адама Савадого
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
8
Махамуду Кере
ПЗ
7
Флорен Руамба
ЦП
15
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
20
Мохаммед Мусси
ЦП
2
Мохаммед Шейх Элдин
ЦФ
12
Бадер Галаг
ЦП
11
Файсал Агаб
ЦП
22
Абдулрахман Ишаг
ЦФ
16
Эльмуэз Махгуб
ВР
Остались в запасе
20
Вилфрид Сану
ЦФ
3
Адама Савадого
ВР
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
8
Махамуду Кере
ПЗ
7
Флорен Руамба
ЦП
15
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Абдалла
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Судан - Буркина-Фасо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Бата
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