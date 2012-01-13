Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Осасуна - Барселона
Осасуна - Барселона: обзор матча 13 января 2012
Осасуна
13.01.2012, пятница, 01:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Барселона
41'
Д. Лекич
49'
А. Санчес
72'
С. Роберто
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Осасуна - Барселона
ГОЛ! 1:2!
С. Роберто
Пас отдал
Л. Месси
Замена
С. Бускетс
️️️️
Педро
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Р. Торрес
Травма
Педро
Замена
Л. Месси
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
Адриано
ГОЛ! 1:0!
Д. Лекич
Желтая карточка
Х. Кальеха
14'
Замена
Э. Абидаль
️️️️
А. Фонтас
11'
Травма
А. Фонтас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
8
Лоло
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
16
Альваро Сехудо
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Хавьер Кальеха
ПВ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
(К)
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Исаак Куэнка
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Осасуна
1
Рикарду
ВР
14
Ролан Лама
ЛВ
6
Джавад Некунам
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4-1-3-1
13
Риесго
12
Сатрустеги
8
Лоло
4
Фланьо
2
Бертран
10
Пуньяль
16
Сехудо
10
Торрес
11
Кальеха
16
Лекич
4-3-1-2
13
Пинто
33
Монтойя
3
Фонтас
3
Пике
3
Адриано
6
Роберто
14
Маскерано
6
Алькантара
9
Педро
4
Санчес
7
Куэнка
10
Торрес
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Торрес
3
Фонтас
22
Абидаль
22
Абидаль
3
Фонтас
9
Педро
5
Бускетс
5
Бускетс
9
Педро
4
Санчес
10
Месси
10
Месси
4
Санчес
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
1
Рикарду
ВР
6
Джавад Некунам
ЦП
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
6
Джавад Некунам
ЦП
14
Ролан Лама
ЛВ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Осасуна - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Барселона
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+