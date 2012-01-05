Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Осасуна
Барселона - Осасуна: обзор матча 05 января 2012
Барселона
05.01.2012, четверг, 01:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Осасуна
15'
С. Фабрегас
19'
С. Фабрегас
74'
Л. Месси
90+1'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Осасуна
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
+1
Замена
С. Кейта
️️️️
С. Фабрегас
Замена
А. Санчес
️️️️
И. Куэнка
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
Р. Торрес
Замена
Р. Лама
️️️️
А. Сехудо
Замена
Л. Месси
️️️️
Педро
Желтая карточка
Серхио
Желтая карточка
И. Куэнка
Желтая карточка
Д. Некунам
ГОЛ! 2:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Хави
19'
Желтая карточка
С. Фабрегас
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Хави
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Хави
ЦП
7
Исаак Куэнка
АП
6
Тиаго Алькантара
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
16
Альваро Сехудо
ЛЗ
8
Лоло
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Абелья Дамиа
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
23
Серхио
ПП
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
13
Ойер
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
3-5-2
13
Пинто
5
Пуйоль
3
Пике
10
Алвес
4
Фабрегас
5
Бускетс
14
Маскерано
6
Хави
6
Алькантара
7
Куэнка
9
Педро
4-1-2-2-1
13
Риесго
2
Дамиа
8
Лоло
22
Райтала
16
Сехудо
24
Тимор
23
Серхио
6
Некунам
10
Торрес
18
Анунсиатта
16
Лекич
4
Фабрегас
20
Кейта
20
Кейта
4
Фабрегас
9
Педро
10
Месси
10
Месси
9
Педро
7
Куэнка
4
Санчес
4
Санчес
7
Куэнка
10
Торрес
10
Пуньяль
10
Пуньяль
10
Торрес
16
Сехудо
14
Лама
14
Лама
16
Сехудо
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
13
Ойер
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Рикарду
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Барселона - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Осасуна
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+