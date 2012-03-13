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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Базель
Бавария - Базель: обзор матча 13 марта 2012
Бавария
13.03.2012, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
7 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Базель
10'
А. Роббен
41'
Т. Мюллер
43'
М. Гомес
51'
М. Гомес
60'
М. Гомес
65'
М. Гомес
80'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Базель
Замена
А. Тимощук
️️️️
А. Роббен
ГОЛ! 7:0!
А. Роббен
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
Ж. Зуа
️️️️
Д. Шакири
Замена
Д. Праньич
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
Кабрал
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Ф. Дежен
️️️️
М. Штайнхофер
ГОЛ! 6:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
Замена
В. Штокер
️️️️
Ф. Фрай
ГОЛ! 5:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ! 4:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ! 3:0!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Бадштубер
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Роббен
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
88
Кабрал
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марко Штреллер
(К)
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Базель
23
Массимо Коломба
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
37
Жиль Япи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
5
Алаба
28
Бадштубер
17
Боатенг
21
Лам
14
Густаво
7
Рибери
8
Кроос
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
4-1-2-1-2
1
Зоммер
17
Штайнхофер
19
Абрахам
15
Драгович
33
Пак Чжу-Ху
34
Джака
88
Кабрал
20
Фрай
10
Шакири
13
Фрай
9
Штреллер
7
Рибери
32
Праньич
32
Праньич
7
Рибери
10
Роббен
44
Тимощук
44
Тимощук
10
Роббен
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
17
Штайнхофер
4
Дежен
4
Дежен
17
Штайнхофер
20
Фрай
14
Штокер
14
Штокер
20
Фрай
10
Шакири
19
Зуа
19
Зуа
10
Шакири
Остались в запасе
Бавария
Базель
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
23
Массимо Коломба
ВР
37
Жиль Япи
ЦП
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
23
Массимо Коломба
ВР
37
Жиль Япи
ЦП
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Бавария - Базель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Стивен Чайлд
Дополнительные помощники:
Мартин Аткинсон
Андре Марринер
Резервный судья:
Майкл Оливер
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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