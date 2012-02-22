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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Бавария
Базель - Бавария: обзор матча 22 февраля 2012
Базель
22.02.2012, среда, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 7
Завершен
Бавария
86'
В. Штокер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Бавария
Замена
Кабрал
️️️️
А. Фрай
Замена
И. Олич
️️️️
Т. Кроос
ГОЛ! 1:0!
В. Штокер
Пас отдал
Ж. Зуа
Желтая карточка
Рафинья
Замена
Ж. Зуа
️️️️
Д. Шакири
Желтая карточка
Т. Мюллер
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Ф. Рибери
Замена
В. Штокер
️️️️
Ф. Фрай
Желтая карточка
Д. Абрахам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марко Штреллер
(К)
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
5
Давид Алаба
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Базель
23
Массимо Коломба
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
28
Штефан Андрист
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
88
Кабрал
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
14
Луис Густаво
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
33
Пак Чжу-Ху
15
Драгович
19
Абрахам
17
Штайнхофер
34
Джака
8
Хуггель
20
Фрай
10
Шакири
13
Фрай
9
Штреллер
4-3-2-1
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
28
Бадштубер
21
Лам
8
Кроос
44
Тимощук
5
Алаба
10
Роббен
7
Рибери
27
Гомес
13
Фрай
88
Кабрал
88
Кабрал
13
Фрай
20
Фрай
14
Штокер
14
Штокер
20
Фрай
10
Шакири
19
Зуа
19
Зуа
10
Шакири
7
Рибери
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Рибери
8
Кроос
40
Олич
40
Олич
8
Кроос
Остались в запасе
Базель
Бавария
28
Штефан Андрист
ЦП
23
Массимо Коломба
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
14
Луис Густаво
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
28
Штефан Андрист
ЦП
23
Массимо Коломба
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
14
Луис Густаво
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Базель - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС", "HD Спорт" 23:00 (прямая)
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