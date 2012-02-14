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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Барселона
Байер - Барселона: обзор матча 14 февраля 2012
Байер
14.02.2012, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 7
Завершен
Барселона
52'
М. Кадлец
41'
А. Санчес
55'
А. Санчес
88'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Барселона
Замена
Д. Да Коста
️️️️
В. Чорлука
+1
Замена
К. Беллараби
️️️️
А. Шюррле
ГОЛ! 1:3!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Желтая карточка
Т. Алькантара
Замена
И. Куэнка
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
Г. Кастро
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
С. Рольфес
Замена
Педро
️️️️
Адриано
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 1:2!
А. Санчес
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
В. Чорлука
ГОЛ! 1:1!
М. Кадлец
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Швааб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛП
6
Симон Рольфес
(К)
ОП
7
Штефан Райнарц
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
3
Адриано
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Барселона
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
3-4-2-1
1
Лено
14
Чорлука
5
Швааб
2
Фридрих
3
Кадлец
6
Рольфес
7
Райнарц
8
Бендер
20
Шюррле
8
Кастро
7
Аугусто
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
5
Пуйоль
22
Абидаль
4
Фабрегас
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
4
Санчес
3
Адриано
14
Чорлука
21
Да Коста
21
Да Коста
14
Чорлука
20
Шюррле
38
Беллараби
38
Беллараби
20
Шюррле
6
Рольфес
11
Кисслинг
11
Кисслинг
6
Рольфес
8
Иньеста
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Иньеста
3
Адриано
9
Педро
9
Педро
3
Адриано
4
Санчес
7
Куэнка
7
Куэнка
4
Санчес
Остались в запасе
Байер
Барселона
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Байер - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Помощники судьи:
Аласдаир Росс
Дерек Роуз (оба Шотландия)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:30 (прямая)
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