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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Байер
Барселона - Байер: обзор матча 07 марта 2012
Барселона
07.03.2012, среда, 23:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
7 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Байер
25'
Л. Месси
42'
Л. Месси
50'
Л. Месси
55'
К. Тельо
58'
Л. Месси
62'
К. Тельо
84'
Л. Месси
90'
К. Беллараби
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Байер
ГОЛ! 7:1!
К. Беллараби
Пас отдал
Ш. Кисслинг
ГОЛ! 7:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Кейта
Замена
Б. Очипка
️️️️
Р. Аугусто
Замена
М. Муниеса
️️️️
Адриано
ГОЛ! 6:0!
К. Тельо
Пас отдал
Д. Алвес
ГОЛ! 5:0!
Л. Месси
Замена
А. Шюррле
️️️️
Л. Бендер
Замена
К. Беллараби
️️️️
Э. Дердийок
ГОЛ! 4:0!
К. Тельо
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
С. Кейта
️️️️
Хави
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
12'
Желтая карточка
С. Рольфес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
28
Эрик Ценга
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
4
Фабрегас
3-2-3-2
1
Лено
8
Бендер
7
Райнарц
21
Топрак
5
Швааб
3
Кадлец
7
Аугусто
6
Рольфес
8
Кастро
9
Дердийок
11
Кисслинг
3
Адриано
5
Муниеса
5
Муниеса
3
Адриано
6
Хави
20
Кейта
20
Кейта
6
Хави
8
Иньеста
37
Тельо
37
Тельо
8
Иньеста
7
Аугусто
5
Очипка
5
Очипка
7
Аугусто
8
Бендер
20
Шюррле
20
Шюррле
8
Бендер
9
Дердийок
38
Беллараби
38
Беллараби
9
Дердийок
Остались в запасе
Барселона
Байер
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
28
Эрик Ценга
ЦП
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Остались в запасе
28
Эрик Ценга
ЦП
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Барселона - Байер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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